Grokipedia

„Budujemy Grokipedię w xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata” - napisał Musk we wtorek na X.

Artykuły w Wikipedii są tworzone i edytowane przez użytkowników-wolontariuszy. Encyklopedia nie sprzedaje reklam ani nie zamieszcza artykułów sponsorowanych. Musk od dawna twierdzi, że Wikipedia nie jest obiektywna i odzwierciedla lewicowe nastawienie polityczne - przypomniała dpa.

Kto będzie tworzył Grokipedię?

Musk od dawna deklaruje, że Grok ma być chatbotem AI poszukującym prawdy. Gdy w ostatnich miesiącach Grok wywołał kontrowersje antysemickimi odpowiedziami, firma Muska zrzuciła winę na błąd w programowaniu - zauważyła dpa.

Musk i xAI nie ujawnili żadnych informacji na temat działania Grokipedii, np. czy będzie ona w 100 proc. generowana przez sztuczną inteligencję. Nie jest również jasne, czy będzie miała odrębne, dostępne dla każdego adresy URL dla różnych tematów, czy też będzie zmodyfikowaną wersją Groka, która będzie odpowiadać na konkretne pytania użytkowników.

Pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe

W styczniu Musk zażądał odebrania Wikipedii funduszy, mimo że nie otrzymuje ona rządowego finansowania.

Krytycy miliardera, w tym założyciel Wikipedii Jimmy Wales, twierdzą, że bezpłatna encyklopedia internetowa skupia się na dokładności i prawdziwości podawanych informacji, podczas gdy przejęty przez właściciela Tesli Twitter, obecnie X, stał się centrum rozpowszechniania dezinformacji. W 2023 r. Wales powiedział, że X został „opanowany przez trolli i szaleńców”.

Pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe: jest ona siódmą najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie - przypomniał portal branżowy PCMag.

Magazyn „The Atlantic” napisał, że wbrew oskarżeniom Muska o lewicowość Wikipedia, obsługiwana przez organizację non-profit i utrzymywana przez wolontariuszy, nie jest ideologicznym więzieniem, a raczej schronieniem w podzielonym internecie i „ostatnim bastionem wspólnej rzeczywistości”.