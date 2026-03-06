W jej opinii, kluczem do efektywności we współczesnym świecie jest – co niektórym może się wydawać paradoksalne – nie patrzenie na biznes wyłącznie przez pryzmat zysku. - Długoterminowo nie można postrzegać prowadzenia biznesu przez pryzmat szybkiego biegu, sprintu. To jest maraton, a jeśli tak, to każdy, kto chce osiągać wyniki, musi wykreować zespół gotowy być z nami przez lata i pragnący budować wraz z nami wspólną wartość – podkreśla liderka.

Najlepsze decyzje podejmuje się wtedy, gdy rozumie się biznes w całości

- W programach mentoringowych powtarzam młodym kobietom, by świadomie planowały swoją karierę. Ważne jest, by wchodząc do firmy czy zakładając własny biznes, zastanawiały się, dokąd chciałyby dojść, traktując to jako podróż i okazję do zbierania różnego rodzaju doświadczeń. Moja własna droga – od sprzedaży, przez e-commerce, do zarządzania marketingiem, w tym praca w zagranicznych oddziałach Henkla – pokazała mi, że najlepsze decyzje podejmuje się wtedy, gdy rozumie się biznes w całości, a nie tylko jego fragment. Dlatego wierzę w– deklaruje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Co daje multidyscyplinarność? Coś więcej niż zestaw umiejętności. - Daje sprawczość, a sprawczość buduje pewność siebie, która jest niezbędna na najwyższych stanowiskach. Na tym etapie nie chodzi już o to, by być najlepszą specjalistką w jednym obszarze. Chodzi o to, by umieć słuchać, łączyć punkty i inspirować innych do współpracy. I tego właśnie nauczyły mnie wszystkie wcześniejsze etapy mojej drogi – mówi liderka.

I jak pogodzić twarde wymagania korporacyjne z dobrostanem pracowników? - Z mojego doświadczenia wynika, że dobrostan i wyniki wcale się nie wykluczają – wręcz przeciwnie, wzajemnie się wzmacniają. Zespół, który czuje się bezpiecznie i zaufał liderowi, ma odwagę proponować nowe rozwiązania i brać odpowiedzialność za decyzje. Nie wierzę przy tym w jeden „kobiecy styl przywództwa”, choć faktem jest, że kobiety w testach empatii wypadają statystycznie lepiej. Empatia ułatwia budowanie środowiska, w którym można popełniać błędy, zadawać trudne pytania i otwarcie rozmawiać o wyzwaniach. W Henklu działamy na podstawie modelu zaufania Lencioniego – a tzw. złote zasady komunikacji i spotkań w dziale Henkel Consumer Brands wypracowaliśmy wspólnie z zespołami. Bo strategia bez odpowiedniej kultury organizacyjnej po prostu nie działa. Dobrostan to dla mnie także poczucie sensu i wpływu, dlatego tak ważny jest program wolontariatu pracowniczego MIT – Make an Impact on Tomorrow, który daje zespołom realną możliwość angażowania się w działania społeczne i wzmacnia przekonanie, że nasza praca może pozytywnie oddziaływać nie tylko na biznes, ale też na otoczenie – podkreśla Aleksandra Gawlas-Wilińska.

