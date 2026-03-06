Czy połączenie życia tego zawodowego z życiem prywatnym, rodzinnym jest wyzwaniem dla biznesu, nie kłóci aby z robieniem dobrych wyników finansowych? - Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że absolutnie się nie kłóci. Harmonijne łączenie obu tych obszarów powinno być normą naszego życia. Zwłaszcza w młodszych pokoleniach widać silny nacisk na to. Młodzi często napatrzyli się na swoich rodziców, którzy bardzo ciężko pracowali i czasami gubili balans między życiem zawodowym i prywatnym. Myślę, że starsi mogą się od młodych nauczyć skutecznego przywracania tego balansu – w zdrowy sposób, czyli taki, w którym work-life balance idzie w parze z wysokimi kompetencjami pozwalającymi bardzo efektywniej realizować powierzone zadania i przyczyniać się do rozwoju firmy. Uważam, że do mnie, jako liderki, należy to, żeby to ludziom umożliwiać – podkreśla Ewa Budzowska.

Przywództwo kobiece vs. męskie? To przeszłość

W jej opinii, nie istnieje coś takiego, jak przywództwo „typowo kobiece” lub „typowo męskie”. Fundamentalne znaczenie ma umiejętność dostosowania się lidera do sytuacji i zespołu. Dobry lider powinien inspirować, tworzyć przestrzeń do rozwoju, dawać prawo do robienia błędów, umieć słuchać i być uważnym, mieć w sobie pokorę, nie narzucać innym swojej wizji czy pomysłu bez wysłuchania każdego. – Lider to nie zarządca folwarku, ale osoba, która wspiera, ale jak trzeba umie podjąć decyzję - również trudną. W Aptekach od Serca staramy się komunikować otwarcie i szczerze. Dążę do tego, aby każdy członek zespołu mógł przyjść do swojego przełożonego - opowiedzieć o swoim niepowodzeniu, błędzie i wspólnie zastanowić się co następnym razem można zrobić lepiej –deklaruje Ewa Budzowska.

W jej opinii, wielopokoleniowość w zespole to szansa, choć wiąże się z wyzwaniami. Ważne jest, by lider stale się uczył i nie opierał się wyłącznie na dawnych doświadczeniach, lecz rozbudzał ciekawość i zadawał pytania, także sobie. - Empatia, umiejętność „wejścia w buty” innych, jest kluczowa – kobiety być może mają do tego większe predyspozycje, ale nie jest to reguła, bo wielu mężczyzn również potrafi ją wykazywać – tłumaczy menedżerka.

