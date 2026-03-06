Jedna z najbardziej doświadczonych i cenionych ekspertek i menedżerek sektora finansowego, współautorka sukcesu VeloBanku, podkreśla, że bardzo dobrze rozumie zmienność dzisiejszego świata, ponieważ „reprezentuje organizację niesamowicie zwinną, biegnąca w wielu kierunkach naraz, stawiającą sobie bardzo dużo wyzwań, i tych codziennych, i tych wielkich, jak fuzja z instytucją o odmiennej kulturze organizacyjnej”. W jej opinii, w tym świecie i w zarzadzaniu tak złożonymi procesami biznesowymi niezwykle istotna jest u lidera czy liderki kompetencja skutecznego weryfikowania informacji, które do niego przychodzą.

Lider i liderka powinni sami się rozwijać i zarażać energią innych

- Oczywiście, lider powinien nie tylko pomagać innym w rozwoju, ale w pierwszej kolejności samemu się rozwijać w sposób ciągły, nieprzerwany. Kiedy to robi, czyta, poznaje nowe fakty, próbuje różnych rzeczy, zwraca uwagę na odmienne punkty widzenia, rozwija swoją świadomość, to ten sposób myślenia, to podejście i tę energię przynosi do swojego zespołu. Ja po prostu wierzę w łańcuch sukcesu – wyjaśnia Paulina Strugała. Podkreśla, że w zespole ważne jest podzielanie wiary, że wspólnie można znaleźć i wypracować dobre rozwiązanie wszystkich problemów i stawić czoło nawet największym wyzwaniom.

Członkini zarządu VeloBanku silnie akcentuje umiejętność podejmowania decyzji. - Wszystkie zespoły patrzą na to, jak lider sobie radzi z decyzjami: czy umie podejmować je szybko, a zarazem z udziałem pracowników – mówi Paulina Strugała. Zwykle wygrywają te zespoły, które czują, że mają poczucie wpływu na kierunek, w jakim zmierza organizacja.

Czy ile młode pokolenie dziewcząt to dobry materiał na liderki? – Myślę, że młode pokolenie dziewcząt dorasta fantastycznie do tego, żeby w przyszłości zostać liderkami. Trzeba przy tym pamiętać, że dzisiejsze pokolenie X zdobyło swą pozycję ciężką pracą, ma kompetencje, doświadczenie, nie jest wykluczone cyfrowo, zna języki obce, a jednocześnie bardzo dobrze dba o swój dobrostan. To oznacza, że osoby z najmłodszych pokoleń, które będą chciały przejmować role liderek, mogą liczyć na fantastyczny mentoring ze strony starszych koleżanek. Z drugiej strony cyfrowa zwinność młodych i szereg innych kompetencji oraz cech może być źródłem wiedzy i inspiracji dla doświadczonych liderek – uważa Paulina Strugała.

