Przyznał, że choć jesteśmy szóstą największą gospodarką w UE, to nasz sektor bankowy jest na dalekiej ponad 20 pozycji w rankingach. Od 2020 r. wręcz się kurczy. Podczas wejścia Polski do UE aktywa sektora bankowego w 2004 r. stanowiły 59,8 proc. PKB, zaś według stanu na kwiecień 2024 r. ich udział w relacji do PKB wzrósł do poziomu 88,7 proc. To jeden z najniższych poziomów w UE. Jego zdaniem istotnym zdarzeniem, które do tego doprowadziło było wprowadzenie podatku bankowego.

- Ale jeśli państwu zależy, by sektor spełniał kluczową rolę w gospodarce, by banki bardziej zaangażowały się w finansowanie inwestycji, to czas pomyśleć o zmianie jego konstrukcji – podkreślił Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.