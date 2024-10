- Udało nam się przyłączyć już wszystkie osoby poszkodowane do sieci. Teraz ruszamy z odbudową infrastruktury, z przywracaniem jej do stanu do czasu sprzed powodzi – powiedział Grzegorz Lot prezes Tauron, zaznaczając, że proces ten potrwa tygodnie, jak nie miesiące.

- Nie chodzi bowiem o odtworzenie zniszczonej infrastruktury jeden do jednego. Przy okazji prac następuje również jej ulepszenie. Wyciągamy bowiem wnioski z tego co się stało. Chcemy, by nowa infrastruktura była bardziej odporna w przyszłości na ewentualne zniszczenia – dodał. Wspomniał też o nowej taryfie dla powodzian.