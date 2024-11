- Środowiska przedsiębiorców, pracodawców podnosiły od dłuższego czasu, że ostatnie lata były dla nich taką „karuzelą legislacyjną”. To, czego potrzebuje biznes, przedsiębiorczość to pewna przewidywalność, żeby mogli zaplanować to, co się zadzieje w tym roku i w następnych latach. Stąd też jednym z priorytetów dla nas jest to, by te przepisy, które kształtują biznes, otoczenie biznesowe, były tworzone w uzgodnieniu z adresatami: rynkiem i przedsiębiorcami. A po drugie, żeby przechodziły żmudny, ale potrzebny proces legislacyjny, czyli pełen tryb uzgodnieniowy – mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Wiceminister wziął udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo gospodarcze: ekonomia, rozwój, regulacje”, który odbył się podczas jesiennej odsłony debaty „Horizon: Strategie Bezpieczeństwa” 4 listopada 2024 r. w Warszawie.