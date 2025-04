Bezpieczeństwo Energetyczne

Nawiązując wprost do tytułu największego wydarzenia Polskiej Prezydencji Witold Literacki zwraca uwagę, że bez wątpienia wszyscy w UE pracują dziś ciężko nad pogodzeniem planów Zielonego Ładu z równie żywotnym celem, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne.

– Zrozumieliśmy chyba, że musimy dekarbonizować nasz region świata w ten sposób, by obywatele całej Unii Europejskiej mieli dostęp do energii w przystępnych cenach i zarazem, by nasza gospodarka pozostała konkurencyjna, albo wręcz zwiększała swą globalną konkurencyjność – co nie jest możliwe bez energii w konkurencyjnej cenie. W opinii Orlenu, wymaga to zmian w legislacji, w tym opóźnienia wejścia w życie i korekty niektórych aktów prawnych, jak RED III czy ETS2 – przekonuje Witold Literacki.

Podkreśla, że każda regulacja wymaga rzetelnych wyliczeń pokazujących realny wpływ poszczególnych przepisów na koszty produkcji i ceny energii. Warto mieć przy tym pełną świadomość, że każde nowe obciążenie w sektorze energetycznym zadziała w obecnych realiach jak podatek nałożony na cenę energii.

Competitiveness & Security Business Summit - Szczyt Biznesowy ds. Konkurencyjności i Bezpieczeństwa 2025 odbył się w 100 dni po inauguracji nowej Komisji Europejskiej, w dniu ogłoszenia przez KE białej księgi w sprawie europejskiej obronności, a niedługo po opublikowaniu założeń Clean Industrial Deal, którego nadrzędnym celem jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu przy zachowaniu celów klimatycznych.

Wnioski i postulaty sformułowane na CSBS już wpływają na agendę i działania Unii Europejskiej w epoce wielkich wyzwań i wielkich szans, co widać choćby w konkluzjach ostatniego szczytu Rady Europejskiej (EUCO).