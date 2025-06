Polscy przedsiębiorcy nie opuszczą Ukrainy i wspólnie pokonamy rosyjskiego agresora – podkreślili prezesi PUiG. Dzięki coraz lepszej i bliskiej współpracy z polską zbrojeniówką Ukraina staje się silniejszym państwem – podkreślali obaj prezesi. - Możemy liczyć na to, że wojna się skończy, kiedy Ukraina będzie mocna w militarnym sensie. Polacy wykazali tutaj dobrą inicjatywę – zauważył Volodymyr Lytvyn. Wskazał na współpracę z firmami zbrojeniowymi, które zaoferowały produkcję na terytorium Polski, tak by nie była ona celem rosyjskich ataków.

- Niestety nie możemy liczyć już na Amerykanów. Natomiast możemy liczyć na Europejczyków i Polacy tutaj wykazują pierwszeństwo we wszelkiego rodzaju inicjatywach służących wsparciu Ukrainy, za co zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni. Liczymy, że nasze Forum, podczas którego rozmawiamy dużo nie tylko o wartościach i ideach, ale też o konkretach, ta współpraca nabierze tempa i w jej efekcie Ukraina stanie się mocniejszym państwem – powiedział Volodymyr Lytvyn.

Polska odgrywa w Ukrainie szczególną rolę - przekonywał Jacek Piechota.

- Bezsprzecznie prezydent Trump już osiągnął jedno: obudził Europę, obudził Unię Europejską i politycy, liderzy Unii Europejskiej zaczęli zupełnie inaczej rozmawiać o roli UE w obronie Ukrainy, w działaniach na rzecz jej odbudowy, a Polska w tym wszystkim ma do odegrania i odgrywa rolę strategiczną – stwierdził Jacek Piechota.

- Nie do przecenienia jest znacząca obecność polskich przedsiębiorców w Ukrainie. Jeszcze przed wojną zainwestowali oni w Ukrainie według różnych szacunków blisko 600 milionów euro. Dzisiaj ta wartość kumulowanych inwestycji to blisko 800 milionów, a więc nawet w czasie wojny polskie firmy nie wyszły z Ukrainy, a wprost przeciwnie jeszcze inwestowały – zaznaczył.

W czasie wojny polscy przedsiębiorcy założyli blisko 300 spółek kapitałowych w Ukrainie, co daje naszemu krajowi trzecie miejsce wśród inwestorów – przez Niemcami, Wielką Brytanią czy USA. To dobry przyczółek do udziału polskiego biznesu w odbudowie i modernizacji Ukrainy, zwłaszcza że Polska ma świeże i bardzo cenne doświadczenie wyniesione z integracji z systemem prawa i wartości, ale też standardami funkcjonowania i kooperacji biznesu w ramach UE. Realne zaangażowanie polskich przedsiębiorców opisuje raport PUIG pt.: „Inwestycje czasu pełnoskalowej wojny. Śladem polskiej solidarności”.

Bardzo zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całego wywiadu.