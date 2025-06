- Partnerstwa między samorządami Polski i Ukrainy budowane są od wielu lat. Pochodzę z Kielc i pamiętam z dzieciństwa, że naszym miastom partnerskim była od zawsze Winnica; nawet jedna z nielicznych restauracji w dawnych czasach nazywała się Winnica i serwowała dania kuchni ukraińskiej. Więc potencjał współpracy zawsze był, ale opierał się przez długie lata głównie na pielęgnowaniu relacji międzyludzkich. Dziś możemy go wykorzystać na wielu strategicznych i przyszłościowych polach – mówi Karol Tofil, który wziął udział w 17. edycji Baltic Business Forum zorganizowanego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Polska – Ukraina: potencjał drzemiący w partnerstwie samorządów

Zwraca uwagę, że Ukraińcy zdecydowali się pójść ścieżką Polski – integracji z NATO i Unią Europejską, a to otwiera pole do współpracy w zakresie transferu wiedzy i doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów. Kooperacja samorządów ma tu do odegrania kluczową rolę – wszyscy są zgodni, że podziwiany w świecie cud polskiej transformacji systemowej i gospodarczej wydarzył się w ogromnej mierze za sprawą rozkwitu samorządności.

- Ukraińcy chcieliby korzystać z ogromnej wiedzy i bogatych doświadczeń polskich samorządowców, a nasi samorządowcy są gotowi się to wiedzą i tym doświadczeniem dzielić, ale dotąd brakowało po obu stronach środków i narzędzi, by partnerstwa samorządowe mogły przejść do fazy konkretnej realizacji, czyli np. finansowania konkretnych projektów czy inwestycji. Zamierzamy wspierać samorządy w usuwaniu tych barier – deklaruje Karol Tofil.

Wyjaśnia, że chodzi nie tylko o wymianę doświadczeń, ale też nauczenie ukraińskich samorządowców tego, jak w standardach europejskich zarządzać inwestycjami, jak pozyskiwać finansowanie na inwestycje, jak robić to w sposób zrównoważony, jak potem zarządzać aktywami, które powstały w wyniku tych inwestycji. - Z takiego założenia wychodzimy w naszym programie wsparcia polsko-ukraińskich partnerstw samorządowych – mówi Zbigniewowi Bartusiowi dyrektor Tofil.

Polskie samorządy przewodnikami ukraińskich gmin w Europie

Przekonuje, że polskie samorządy mają do odegrania niebagatelną rolę w transformacji systemowej i gospodarczej państwa ukraińskiego. Współpraca z samorządami partnerskimi jest kluczem do sukcesu.

- Polskie samorządy, polskie firmy i polskie instytucje już dziś odgrywają także rolę przewodnika ukraińskich partnerów po Europie i europejskich partnerów po Ukrainie. Są często pośrednikiem ułatwiającym i animującym wzajemne kontakty, a także tłumaczem i rzecznikiem sprawy ukraińskiej w UE i poza UE. Jeśli ktoś w Szwecji czy Danii chce zrozumieć Ukrainę, to często udaje mu się to dzięki wsparciu i staraniom kogoś z Polski. Również w Niemczech i we Francjęiczęsto postrzega się Polskę jako naturalnego i ważnego przewodnika po nowej Europie. Jako bank rozwoju chcemy animować tego typu ruchy, bo one przynoszą konkretne korzyści zarówno polskim samorządom, jak i polskiemu biznesowi, a zarazem są kluczowe dla cywilizacyjnej transformacji Ukrainy – podkreśla przedstawiciel BGK.

