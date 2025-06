Informatycy, zwłaszcza ci odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo, są czwarty rok na totalnej wojnie związanej z lawinowym wzrostem cyberataków inicjowanych przez wszelkiej maści złoczyńców, w tym służby i sojuszników Rosji i Białorusi. A już wcześniej nie mieli lekko: musieli de facto podtrzymać życie firm i instytucji podczas pandemii. Jak się z tym czują? Opowiada o tym raport „Władcy Sieci 2.0” zaprezentowany podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2025 w krakowskiej Tauron Arenie.

Praca w IT: pandemia, wojna, burzliwy rozwój technologii

- Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie administratorów i specjalistów IT, którzy pracują w działach odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz jej bezpieczeństwo. To druga edycja tego badania, od pierwszej, z 2019 roku, minęło 6 lat. W technologii to jest epoka. Wszystko, co wydarzyło się przez ten czas, bardzo silnie wpłynęło na pracę specjalistów - nie tylko wojna, bo też pandemia, gdy w pierwszym momencie trzeba było szybko zorganizować nasz cyfrowy świat na nowo. Przeszliśmy wtedy bardzo znacząco na pracę zdalną, wprowadzone zostały nowe formy łączności, no i nasi przyjaciele admini musieli się z tym zmierzyć. Bywało, ze stawiali swoje firmy niemal na nowo w jeden dzień, albo w kilka dni, bo musieli przystosować np. 1000 laptopów do pracy poza siedzibą, ustanowić nowe połączenia VPN oraz serwery będące w stanie obsłużyć ten ruch – opisuje Robert Posłajko.

Podkreśla, że wymagało to nie tylko wysokich kompetencji, ale też ogromu pracy. Okazało się, że po jej wykonaniu nie ma czasu na odpoczynek, bo pojawiły się nowe wyzwania związane z nasileniem i zmianą wektorów cyberataków oraz gwałtownym rozwojem technologii, w tym AI. - Mamy tu do czynienia z nawarstwieniem kolejnych rzeczy w bardzo krótkim czasie, ze stałym wzrostem wymagań i oczekiwań, a tak naprawdę cały czas to są te same osoby i tych ludzi nie jest wcale więcej. Tym, co zmieniło się na plus, są znacząco większe nakłady firm i instytucji na inwestycje w cyberbezpieczeństwo. Decydenci zauważyli, że potrzebujemy sprzętu, oprogramowania. Ale, znów, do tego potrzebni są ludzie, bo przecież sprzęt, ani nawet najlepszy program, nie uruchomi się i nie będzie działał sam. W efekcie admini i inni specjaliści są stale przeciążeni. Z jednej strony mamy więcej możliwości, ale też znacznie więcej wymogów i obowiązków, więcej pracy, przez co ludzie czują się wypaleni, zwłaszcza że wiele osób to specjaliści z dużym stażem pracy – opisuje przedstawiciel Axence.

Praca w IT: admini chcą być bardziej docenieni

W oparciu o wyniki raportu podkreśla, że admini potrzebują większego docenienia swojej pracy, mniejszych obciążeń, oddechu, ale też wykrojenia czasu na prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników pozostałych działów danej organizacji. Od kompetencji cyfrowych i świadomości zagrożeń zależy bowiem w coraz większym stopniu bezpieczeństwo całej firmy.

A jaki wpływ na pracę i role adminów ma i będzie miała AI? Czy odbierze pracę czy ją ułatwi – i komu? Gorąco zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy przeprowadzonej przez Zbigniewa Bartusia podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2025.

Kluczowe dane z raportu „Władcy Sieci 2.0”