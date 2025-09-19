Valéry Gaucherand, prezes CCIFP oraz prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, w podsumowaniu debaty zwrócił uwagę na potrzebę ścisłej współpracy między Polską i Francją.

Cel: podniesienie konkurencyjności

Dziś nikt nie ma wątpliwości, że Unia Europejska musi przyspieszyć i reformować wewnętrzne regulacje, aby dotrzymać kroku światowym potęgom. Może temu służyć także rozwój relacji polsko-francuskich, niezależnie od korzyści jakie może to przynieść obu zainteresowanym stronom. Valéry Gaucherand wskazywał, że najistotniejsze z jego perspektywy jest znalezienie odpowiedzi na ważne pytania: jak możemy wspólnie budować więcej czempionów w kluczowych sektorach strategicznych, zwiększać komplementarność gospodarek, wzmacniać innowacyjność i upraszczając regulacje. Tak, aby podnieść konkurencyjność Europy – a w szczególności Polski i Francji – w perspektywie najbliższej dekady.

Francuzi chętnie inwestują w Polsce

Na forum europejskim nie brakuje opinii wyrażanych przez decydentów, deklarujących chęć przeprowadzenia niezbędnych zmian. Pewne procesy się toczą. Tyle, że czas szybko ucieka.

Wiceminister rozwoju: wspólny rynek i ujednolicone regulacje dają supermoce
Jak podkreślał prezes CCIFP oraz prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, biznes oczekuje, by za symbolami poszło praktyczne odblokowanie jednolitego rynku i sprawne, lżejsze regulacje, bo to warunek rozwoju i realnego przyspieszenia wspólnych projektów.
– Francja od ponad trzydziestu lat jest jednym z kluczowych inwestorów w Polsce, obok Niemiec. Działa tu około tysiąca dwustu francuskich firm, silnie wpiętych w polską gospodarkę i łańcuchy dostaw – mówił Valéry Gaucherand.
Istniejące relacje i doświadczenia stwarzają dobrą podstawą do jeszcze silniejszego rozwoju dwustronnych kontaktów.

