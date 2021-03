Według indeksu miliarderów Bloomberga najbogatsi Australijczycy zobaczyli, że ich fortuny wzrosły aż o 86,4 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Przebili tym samym wyniki najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wielkiej Brytanii – informuje News.com.

Wzrost cen surowców, w tym rudy żelaza, w czasie pandemii pomógł magnatom górniczym, takim jak Gina Rinehart i Andrew Forrest, podwoić majątek w 2020 roku. Jednak wielu innych miliarderów, właścicieli firm, które pobierały zasiłki JobKeeper i notowały skoki zysków podczas pandemii, zgłosiło znaczący wzrost swojego osobistego bogactwa – informuje News.com.

Poseł Australijskiej Partii Pracy (ALP) Andrew Leigh uważa, że firmy powinny być zmuszone do oddania pomocy rządowej podatnikom, jeśli w czasie pandemii odnotowały zyski. W tym kontekście podał przykład takich firm jak Harvey Norman i Premier Investments, które łącznie zgarnęły ponad 90 milionów dolarów w ramach zasiłków JobKeeper i nie deklarowały publicznie, że zwrócą te fundusze.

"Od czasu uderzenia Covid-19 typowy australijski miliarder zobaczył, że jego majątek prawie się podwoił, a co najmniej 11 z nich to znaczący udziałowcy w firmach, które otrzymały JobKeeper i wykorzystały go do wypłaty dywidendy" – zauważył dr Leigh. "W tym samym czasie australijscy pracownicy byli zwalniani lub skrócono im czas pracy. W tej chwili milion Australijczyków nie ma pracy, a kolejny milion chce dłużej pracować" - podkreślił.

Wiele firm publicznych, takich jak Domino's, Super Retail Group i Nick Scali zobowiązało się do zwrotu fiskusowi płatności z tytułu JobKeeper.

Dane pokazują, że prezes Harvey Norman, Gerry Harvey, w ciągu 12 miesięcy powiększył swój majątek z 2,32 mld dolarów do 2,91 mld dolarów. W trakcie pandemii jego firma otrzymała 22 mln dolarów w płatnościach JobKeeper, które w większości zostały przekazane indywidualnym franczyzom, spełniającym warunki dotyczące obrotu w celu uzyskania dostępu do rządowego programu.

Miliarder Solomon Lew, który jest prezesem Premier Investments, poinformował, że w ciągu ostatniego roku jego indywidualny majątek skoczył z 2,51 mld dolarów do 2,7 mld dolarów. Premier Investments oświadczył, że żadne z jego świadczeń JobKeeper nie zostało przeznaczone na wypłatę premii dla kadry kierowniczej ani dywidendy. (PAP)