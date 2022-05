MRiPS przypomniało, że wnioski o dofinansowanie pobytu w żłobku można składać wyłącznie przez internet za pośrednictwem: portalu Emp@tia, portalu PUE oraz bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku do 31 maja 2022 r. daje gwarancje przyznania dofinansowania od 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku – zostały przygotowane inne rozwiązania. To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzice mogą się o nie ubiegać od 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Przykładowo, jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji opieki, nie rodzicom.

