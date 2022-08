"Piątek upływa w dość dobrym nastroju na rynku globalnym. To sprawia, że złoty radzi sobie generalnie dobrze, szczególnie wobec euro. Wobec dolara jest lekki spadek, ale pozytywny sentyment wciąż się utrzymuje. Wszystko zależy od tego, czy globalne nastroje się utrzymają, ponieważ dobre zachowanie złotego to efekt poprawy notowań euro względem dolara - po części pomogły tu słabsze dane o inflacji z USA. Inwestorzy liczą obecnie na złagodzenie polityki Fed i to wpływa pozytywnie na rynki, na europejskie waluty względem dolara. Natomiast zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, ponieważ przedstawiciele Fed na razie twardo zapewniają, że swojego stanowiska istotnie nie zmienią" - powiedział PAP Biznes Przemysław Kwiecień.

"To, co się dzieje na złotym, to kwestia globalnej poprawy sentymentu, której trwałość stoi pod znakiem zapytania. Czynniki krajowe niekoniecznie złotemu pomagają. Jeśli globalny sentyment się pogorszy, to czynniki krajowe niespecjalnie będą złotego chronić przed deprecjacją" - dodał.

Ok. godz. 15.50 kurs EUR/PLN spada o 0,4 proc. do 4,6670, a USD/PLN idzie w górę o 0,04 proc. do 4,5411. Para EUR/USD zniżkuje z kolei o 0,45 proc. do 1,0277.

RYNEK DŁUGU

"Rynek długu trochę się ustabilizował po słabszych danych o inflacji z USA, natomiast rentowności mimo wszystko zaczęły lekko piąć się w górę na rynkach bazowych i to też zatrzymało marsz spadkowy rentowności w Polsce. Wydaje się, że dalszy spadek z tych poziomów, które mamy dzisiaj wymagałby kolejnych sygnałów świadczących o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Jeśli to nie nastąpi to potencjał do spadku będzie ograniczony" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Spodziewam się, że spowolnienie gospodarcze będzie postępować, natomiast nowe sygnały dla rynku niekoniecznie pojawią się w ciągu tygodnia czy dwóch. Raczej jest to perspektywa kilku miesięcy. Na razie rynek jest mocno wykupiony i w związku z tym nie zdziwiłaby mnie jakaś korekta wzrostowa rentowności na polskim rynku" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,4 pb. do 2,844 proc., a niemieckich idą w dół o 0,9 pb. do 0,9640 proc.