Złoty we wtorek traci w stosunku do euro blisko 0,3 proc. Kurs wspólnej waluty ok. godz. 8.15 wynosił niemal 4,87 zł. Także w stosunku do dolara złoty taniał o ok. 0,3 proc. Kurs dolara ok. godz. 8.15 wynosił blisko 5,02 zł.

Również w stosunku do franka szwajcarskiego złoty stracił blisko 0,3 proc. Frank kosztował prawie 5,02 zł.