"W środę kluczowym wydarzeniem dla rynków jest posiedzenie Fed. Wszystko wskazuje na to, że Rezerwa Federalna podniesie stopy o 50 pb., a prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrosło po wtorkowych danych o amerykańskim CPI. Takie są również moje oczekiwania" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Jak wskazał ekonomista, Fed zapewne podwyższy oczekiwania co do poziomu stóp w 2023 na swoim wykresie „dot plot”.

"Dotychczas wykres wskazywał na konsensus w okolicach 4,6 proc., a obecnie zapewne przesuniemy się w okolice 5 proc. Niewykluczona jest również korekta poziomu docelowych stóp procentowych w kolejnych latach" – powiedział Budzicki.

Ekonomista dodał, że nie spodziewa się, aby projekcje makroekonomiczne Fed zawierały jakieś znaczące zmiany, a tym samym ich wpływ na rynek będzie neutralny.

"Nie widzę również przestrzeni do zmiany działań w zakresie redukcji bilansu, który dopiero w ostatnich miesiącach osiągnął zakładany poziom. Należy pamiętać, że redukcja bilansu będzie wzmacniała efekt podwyżek stóp procentowych" – dodał.

Zdaniem Budzickiego Fed raczej nie będzie poruszał kwestii ewentualnych obniżek stóp w przyszłym roku.

"Jeśli chodzi o retorykę po posiedzeniu, to moim zdaniem pójdzie ona w stronę dalszego spowolnienia tempa podwyżek stóp, ale jednak z otwartą przestrzenią do dalszych decyzji. Raczej mało prawdopodobne są akcenty z ewentualnymi obniżkami stóp, o czym rynek obecnie dyskutuje i zaczyna wyceniać. Nie sądzę, aby Fed chciał wzmacniać te oczekiwania" – wskazał Budzicki.

Jak wskazał strateg PKO BP, zagrożeniem dla rynku może być bardziej jastrzębi przekaz Fed.

"Oczekiwania rynkowe w ostatnich tygodniach bardzo mocno spadły"

"Szacując bilans ryzyk można wskazać, że jest pewne zagrożenie bardziej jastrzębiego przekazu. Oczekiwania rynkowe w ostatnich tygodniach bardzo mocno spadły i obawiałabym się, że ten dzisiejszy komentarz Fed może być nieco bardziej jastrzębi. Jeśli tak się stanie, to może to uderzyć głównie w wyceny obligacji z krótkiego końca krzywej. Na krajowym długu może to znaleźć przełożenie we wzroście 2-letnich obligacji w okolice 7 proc., a obligacji 10-letnich w okolice 6,5 proc." - wskazał.

"Jeśli chodzi o krajowy rynek FX, to moim zdaniem na EUR/PLN powinniśmy się konsolidować poniżej 4,70, a jeśli komentarz Fed będzie bardziej jastrzębi, to można oczekiwać tylko krótkoterminowego osłabienia złotego, gdyż wsparciem dla PLN będą informacje o możliwym porozumieniu w sprawie uruchomienia środków z KPO" – dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 1,3 pb. do 3,49 proc., a niemieckich idą w górę o 3,1 pb. do 1,934 proc.