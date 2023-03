Nie byłoby kłopotu, gdyby nie to, że składkę zdrowotną za dany miesiąc należy co do zasady płacić na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni. Jak to jednak zrobić, gdy w grudniu podatek był liczony inaczej?

Trzeba ją będzie uwzględnić przy rozliczeniu roku składkowego trwającego od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Przypomnijmy, że w tym roku rocznego rozliczenia składek należy dokonać do 22 maja br. (uwaga: nie należy mylić z rozliczeniem podatkowym, którego termin upływa 2 maja br.).

Wynika to z pisma MZ: „Przedsiębiorca, który zmienił formę opodatkowania w powyżej opisany sposób, styczeń danego roku kalendarzowego powinien zaliczyć do «jednomiesięcznego roku składkowego», który dla tego przedsiębiorcy rozpoczął się w sposób zindywidualizowany np. 1 stycznia 2023 r., a zakończył 31 stycznia 2023 r.”.

Na 2023 r. wybrał opodatkowanie według skali podatkowej. W styczniu br. nie mógł się odnieść do dochodu z grudnia 2022 r., bo wtedy płacił podatek na innych zasadach. Za styczeń zapłacił więc (do 20 lutego br.) składkę zdrowotną w minimalnej wymaganej wysokości 270,90 zł (9 proc. x 3010 zł).

Ministerstwo tłumaczy to tak: „W sytuacji zmiany formy opodatkowania składka za styczeń danego roku przynależąca do jednomiesięcznego roku składkowego będzie podlegać rozliczeniu rocznemu, bo w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 81 ust. 2 i ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”.

Obecnie mamy rok podatkowy oraz rok składkowy. Rok składkowy to dla jednych okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a dla innych od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Co więcej, przy zmianie formy opodatkowania mamy dwa okresy: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.