Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 2,6% m/m i wyniosło ok. 1 205 865,8 mln zł na koniec stycznia 2023 r., podało Ministerstwo Finansów.

"Spadek zadłużenia w styczniu 2023 r. był głównie wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,0 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 11,2 mld zł, zarządzania środkami europejskimi (-7,2 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania

płynnością (+20,4 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-20,8 mld zł), zmiany pozostałego zadłużenia SP (-14,8 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-3,3 mld zł) oraz jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-11,5 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością, różnic kursowych (+0,5 mld zł) - osłabienie PLN wobec EUR o 0,4%, wobec CNY o 1,4%, wobec JPY o 0,1% oraz umocnienia wobec USD o 1,2%" - podał resort.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2023 r. spadło o 25,8 mld zł, co było wynikiem salda emisji

rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -12,6 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,6 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (-14,8 mld zł), podano także.

"W styczniu 2023 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 6,8 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu; różnic kursowych (+0,5 mld zł)" - czytamy dalej.

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w lutym

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,4% m/m i wyniosło ok. 1 234,3 mld zł na koniec lutego 2023 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2023 r. wyniosło ok. 1 234,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 28,5 mld zł (+2,4%) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 934,8 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 299,5 mld zł (tj. 24,3% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.