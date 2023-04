Mapa ryzyka Polaków powstaje na postawie badań, których pierwsza edycja została przeprowadzona w lutym 2020 r. tuż przed wprowadzeniem w Polsce lockdownu. Druga została zrealizowana w lutym 2021 r., zaś trzecia w lutym 2022 r.

– Naszym zamiarem było sprawdzenie, czego obawiają się Polacy oraz jak na te obawy odpowiadają ubezpieczania – tłumaczy Agnieszka Durska, rzecznik prasowy PIU i dodaje, że zaczęło się od przeprowadzenia wywiadów z ekspertami rynku. Na podstawie udzielonych przez nich informacji zostało identyfikowanych 40 zjawisk, które mogą się wydarzyć w życiu. Następnie zapytano o nie Polaków.

– Pierwsze badanie przeprowadziliśmy w lutym 2020 r. Uznaliśmy jednak, że pandemia może zmienić nasze postrzeganie obaw. Postanowiliśmy powtórzyć je po zniesieniu restrykcji, dokładnie na tej samej próbie i takim samym zestawie pytań. Nie sądziliśmy wtedy, że potrwa to tak długo, powtórne badanie i publikację wszystkich wyników odłożyliśmy na za rok – opowiada Agnieszka Durska.

Pierwsza Mapa ryzyka Polaków powstała więc w dwóch falach badań. Kolejne badanie obaw Polaków odbyło się w lutym 2022 r. – już po doświadczeniach pandemicznych, na samym początku wojny w Ukrainie i w czasie, gdy przez Polskę przetaczały się huragany. Obawy związane z tymi zjawiskami znalazły odzwierciedlenie w wynikach zaprezentowanych w raporcie „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo. Jak ubezpieczenia pomagają Polakom?”, które zostały przygotowane wraz z firmą doradczą Milliman.

W najnowszej edycji Mapy ryzyka Polaków widać przetasowania. Na pierwszym miejscu głównych lęków znalazł się bowiem silny wiatr i huragan, które w poprzednim badaniu zamykały pierwszą dziesiątkę obaw. Zastąpiły one na tej pozycji śmierć najbliższej osoby. Przyczyny tego stanu należy upatrywać w odwołaniu, w ubiegłym roku, stanu epidemii wprowadzonego w związku z COVID-19 i powrocie placówek medycznych do normalnej pracy.

Jednocześnie w ostatnich latach przybierają na sile ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym intensywne opady deszczu, huragany czy susze, które powodują ogromne zniszczenia i straty. Według szacunków Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), co roku są one już liczone na poziomie od 0,1 do 0,4 proc. PKB. W podsumowaniu wyników rynku ubezpieczeniowego po III kwartałach 2022 r. wichury, do których doszło jedynie w lutym ubiegłego roku, przełożyły się na wzrost wypłat odszkodowań o ponad 30 proc.

Zmiana na liście najważniejszych obaw dowodzi tym samym coraz większej świadomości Polaków na temat postępujących zmian klimatu oraz ich wpływu na codzienne życie. Dowodzi też, że za coraz bardziej prawdopodobne uznają zagrożenia z nimi związane. Jak wynika z badania, poza silnym wiatrem i huraganami, mogą być one powodem ograniczonego dostępu do wody, żywności, wystąpienia suszy oraz ocieplenia klimatu, które zresztą znalazło się również wysoko na liście największych obaw.

Podobnie jak w latach poprzednich, obawy Polaków są związane także ze zdrowiem i życiem własnym oraz bliskich, wystąpieniem nowotworu, utratą sprawności. Choć Polacy wciąż oceniają wysoko ryzyko z tym związane, to niżej szacują prawdopodobieństwo jego wystąpienia w swoim życiu. Respondenci wymieniają również wśród głównych lęków brak pieniędzy na leczenie czy życie na emeryturze.

Eksperci zauważają, że mimo iż stan epidemii COVID-19 został zniesiony, to nadal mamy do odrobienia dług zdrowotny, który powstał w związku z jej wystąpieniem.

Lęk finansowy może być natomiast pochodną nasilających się w ostatnim czasie informacji o stawkach przyszłych emerytur. Usłyszeć można wręcz, że te obecne, choć uważane powszechnie za niskie, są i tak wysokie, w stosunku do tego, co otrzymają osoby, które przejdą na emeryturę za 20–30 lat. To efekt malejącej liczby pracujących osób, przy jednoczesnym wzroście liczby emerytów oraz wydłużania się życia na emeryturze. Do tego prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku emerytalnego z każdym rokiem rośnie, w związku z wydłużającą się średnią długością życia.

Warto dodać, że w najnowszym badaniu Mapy ryzyka Polaków wysoko, bo na siódmej pozycji, znalazł się konflikt zbrojny. To efekt ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę. Nie bez znaczenia jest przeciąganie się konfliktu oraz eskalacja działań, których skutki zaczynają powoli odczuwać także mieszkańcy Polski.

W pierwszej dziesiątce największych obaw, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, znalazł się też wypadek samochodowy. Rozwój motoryzacji, coraz większy ruch na drogach powodują, że Polacy mają obawy o swoje bezpieczeństwo.

Drugą dziesiątkę obaw otwierają te związane z brakiem dostępu do opieki medycznej czy pieniędzy na podstawowe potrzeby. Polacy wciąż też czują strach przed kradzieżą pieniędzy przez internet, włamaniem do mieszkania, kradzieżą tożsamości, samochodu, utratą pracy, brakiem środków na spłatę zobowiązań kredytowych czy atakiem terrorystycznym. Gwałtownemu rozwojowi internetu rzeczy, przetwarzania w chmurze dużych zbiorów danych i cyfryzacji przemysłu, z czym mamy do czynienia, towarzyszy coraz większe narażenie na cyberataki. Z kolei wysoka inflacja, podwyżki cen energii, żywności czy ogólnie rosnące koszty życia sprawiają, że w portfelach Polaków zostaje coraz mniej pieniędzy na regulowanie zaciągniętych zobowiązania. Pojawia się też strach o stabilność zatrudnienia, w związku z nasilającym się spowolnieniem gospodarczym.

Niezmiennie cztery ostatnie miejsca w rankingu obaw zajmują uzależnienie najbliższej osoby, katastrofa lotnicza, rozwód lub rozstanie z partnerem oraz konieczność zmiany miejsca zamieszkania. Warto jednak zwrócić uwagę na większy wskaźnik ryzyka.

Zdaniem ekspertów uświadomienie sobie tego, jak realne jest jego wystąpienie, niesie za sobą korzyści. Skłania bowiem do szukania rozwiązania, które nie tylko zabezpieczy przed jego ewentualnym wystąpieniem, ale też pomoże uporać się ze skutkami i problemami, jakie wystąpią, jeśli do niego ostatecznie dojdzie. Bo, jak mówią eksperci, do obaw warto podchodzić racjonalnie.

– Rolą ubezpieczeń jest złagodzenie skutków finansowych przykrych zdarzeń. Świadomość tego, co może się wydarzyć, jest więc bardzo ważna. Jeszcze ważniejsze jest pokazanie Polakom, że większość skutków złych zdarzeń, których się obawiają, można ubezpieczyć – tłumaczy Agnieszka Durska i dodaje, że Mapa ryzyka Polaków buduje więc potrzebną nam wszystkim narrację – opowieść o ubezpieczeniach, obawach i ryzyku, które są nieodłącznie ze sobą powiązane, uczy zarządzania ryzykiem – pełni więc istotną funkcję edukacyjną.

– Edukacja finansowa w Polsce jest niezwykle potrzebna – co potwierdzają też działania Ministerstwa Finansów czy szerzej Rady Edukacji Finansowej – zaznacza.

Mapa ryzyka Polaków uświadamia jednocześnie, że większość obaw można ubezpieczyć. Stworzenie poduszki finansowej na wypadek złych zdarzeń to dziś konieczność. Bez ubezpieczeń byłoby to bardzo trudne lub wręcz niewykonalne.

– Polacy nie mają oszczędności, które pozwoliłyby im szybko stanąć na nogi w razie negatywnych zdarzeń (choroby, śmierci, wypadku, utarty majątku). Już wydatek rzędu kilku tysięcy złotych np. na naprawę auta po prostej stłuczce może być dla nas problemem. Dlatego pokazywanie roli ubezpieczeń poprzez pryzmat zarządzania obawami, ukazywanie, jaką rolę ogrywają ubezpieczenia w życiu społecznym i gospodarczym, jest kluczowe. W naszych raportach wiele jest przykładów, które doskonale obrazują skalę pomocy w zestawieniu z relatywnie niewielkimi kwotami, które na ubezpieczenia wydajemy – podkreśla Agnieszka Durska.

Jak zmieniła się mapa ryzyka Polaków

Ryzyko Procent respondentów obawiających się ryzyka Procent respondentów uznających ryzyko za prawdopodobne w swoim życiu Wskaźnik ryzyka - średnia asymetryczna respondentów obawiających się i uznających ryzyko za prawdopodobne TOP 10 2022 silny wiatr/huragan 68 75 72 śmierć najbliższej osoby 84 56 70 brak pieniędzy na lecznie poważnej choroby 80 54 67 ciężka choroba najbliższej osoby 85 48 67 brak pieniędzy na starość 74 48 61 nowotwór 79 40 60 konflikt zbrojny dotyczący mojego kraju 73 46 60 ocieplenie klimatu 62 66 59 wypadek samochodowy 69 43 56 uszkodzenie mózgu skutkujące stanem wegetatywnym 75 34 55 Pozostałe brak dostępu do opieki medycznej 68 40 54 brak pieniędzy na podstawowe potrzeby 70 37 54 smog 46 59 53 susza 55 51 53 kradzież pieniędzy przez internet 66 40 53 utrata sprawności 78 26 52 ograniczony dostęp do wody 65 38 52 brak/utrata pracy 59 38 49 pożar w dom/mieszkaniu 67 31 49 choroba przenoszona przez owady i zwierzęta 52 44 48 samotność 57 38 48 choroba psychiczna/umysłowa 59 35 47 cukrzyca 47 47 47 ograniczony dostęp do żywności 60 32 46 atak terrorystyczny 58 34 46 włamanie do mieszkania 58 32 46 brak pieniędzy na spłatę kredytu 56 33 45 kradzież tożsamości 52 29 41 powódź 48 34 41 wirusowe choroby zakaźne 43 36 40 nagła utrata lub zniszczenie telefonu 42 38 40 kradzież samochodu 48 31 40 pobicie na ulicy 48 30 39 wyzwania związane z posiadaniem dzieci 34 40 37 bycie wykorzystanym przez innych 46 28 37 otyłość 38 34 36 uzależnienie najbliższej osoby 43 27 35 katastrofa samolotowa 43 21 32 rozwod, rozstanie z partnerem 38 22 30 konieczność zmiany miejsca zamieszkania 26 32 29

Ryzyko Procent respondentów obawiających się ryzyka Procent respondentów uznających ryzyko za prawdopodobne w swoim życiu Wskaźnik ryzyka - średnia asymetryczna respondentów obawiających się i uznających ryzyko za prawdopodobne TOP 10 2021 śmierć najbliższej osoby 85 56 71 brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby 80 55 68 ciężka choroba najbliższej osoby 87 47 67 nowotwór 81 39 60 brak pieniędzy na starość 73 47 60 utrata sprawności 80 36 58 brak dostępu do opieki medycznej 71 45 58 wypadek samochodowy 70 43 57 ocieplenie klimatu 47 64 56 silny wiatr/huragan 54 55 55 Pozostałe smog 47 61 54 brak/utrata pracy 61 42 52 susza 51 50 51 uszkodzenie mózgu skutkujące stanem wegetatywnym 76 23 50 kradzież pieniędzy przez internet 64 36 50 pożar w domu/mieszkaniu 66 32 49 choroby przenoszone przez owady i zwierzęta 53 44 49 ograniczony dostęp do wody 61 36 49 wirusowe choroby zakaźne 48 47 48 samotność 59 37 48 brak pieniędzy na podstawowe potrzeby 60 35 48 choroba psychiczna/mentalna 59 32 46 włamanie do mieszkania 57 31 44 brak pieniędzy na spłatę kredytu 55 32 44 ograniczony dostęp do żywności 57 27 42 cukrzyca 47 32 40 kradzież tożsamości 53 27 40 nagła utrata lub zniszczenie telefonu 40 40 40 atak terrorystyczny 45 34 40 kradzież samochodu 47 30 39 konflikt zbrojny dotyczący mojego kraju 53 25 39 otyłość 40 35 38 pobicie na ulicy 47 28 38 powódź 43 30 37 wyzwania związane z posiadaniem dzieci 29 40 35 bycie wykorzystanym przez innych 44 26 35 uzależnienie najbliższej osoby 42 25 34 katastrofa samolotowa 42 19 31 rozwód, rozstanie z partnerem 38 20 29 konieczność zmiany miejsca zamieszkania 22 27 25

