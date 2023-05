Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział, że od 2024 r. roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną też bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; zapowiedział ponadto jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podczas konferencji pod KPRM mówił, że propozycje m.in. waloryzacji świadczenia 500 plus są w Sejmie i złożył je jego klub w pakiecie projektów ustaw. "Jarosław Kaczyński szantażuje dzisiaj Polki i Polaków mówiąc: +albo na mnie zagłosujecie, albo tych pieniędzy nie będzie+" - ocenił.

"Jarosław Kaczyński nie przedstawił żadnych propozycji dotyczących inflacji i drożyzny w Polsce. Chce prostym transferem społecznym: do 500 złotych dodać 300 złotych i uważa, że będziemy mieli do czynienia z Polakami, którzy się na to nabiorą. Polacy nie nabiorą się na proste transfery, bo wiedzą, że trzeba walczyć z drożyzną, inflacja, trzeba zmniejszać raty kredytowe, trzeba doprowadzić do stabilizacji gospodarczej" - mówił szef klubu Lewicy. Gawkowski podkreślał, że jego formacja domaga się rozwiązań systemowych, które dają poczucie bezpieczeństwa. "Jeżeli Jarosław Kaczyński chce dzisiaj pokazać, że nie jest kłamcą, że nie jest politykiem cynicznie wykorzystującym kampanie, to niech weźmie ustawy Lewicy i niech je na najbliższym posiedzeniu razem z (premierem Mateuszem) Morawieckim przegłosują i niech propozycje Lewicy staną się dzisiaj przyszłością państwa" - powiedział.

Wiceszef klubu Tomasz Trela mówił, że systemowym rozwiązaniem byłaby coroczna waloryzacja świadczenia o wskaźnik inflacji, aby nie było to wykorzystywane do bieżącej polityki.

Trela mówił także, że jego formacja złożyła w parlamencie projekt ustawy, aby wszystkie leki na receptę były dostępne za 5 złotych, bez względu na wiek. "To są konkrety Lewicy, którze leżą w Sejmie" - podkreślił.

"W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odmrozić nasze ustawy i zacząć o tych ustawach rozmawiać. Tam jest wszystko wyliczone, skąd wziąć pieniądze, ile tych pieniędzy potrzeba. Nie trzeba czekać do tego, żeby pan wygrał wybory, bo my jak wygramy wybory, będziemy te nasze postulaty i nasze propozycje realizowali" - dodał.

Politycy pytani, czy jeśli propozycje PiS trafią do Sejmu, to czy Lewica będzie głosowała przeciw. "Nie trzeba ustawy, żeby dziś zwaloryzować świadczenie 500 plus. Wystarczy decyzja prezesa Rady Ministrów. Tak jest skonstruowana ustawa, więc nie ulegajmy ściemie. Można to było zrobić miesiące temu i rok temu" - mówił. "Lewica złożyła swoją ustawę i oczywiste jest, że będzie głosowała za, ale Prawo i Sprawiedliwość nie chce teraz tego głosować. To jest polityczny spektakl i ściema. Gdyby Kaczyński chciał, to by waloryzował świadczenie pół roku temu albo dzisiaj tak, żeby Polacy mieli je do dyspozycji od 1 lipca" - ocenił Gawkowski.

Trela zapowiedział, że Lewica do nowelizacji ustawy o 500 plus zgłosi propozycje, aby świadczenie było waloryzowane co roku. "Zobaczymy, co powie Prawo i Sprawiedliwość, czy rzeczywiście chce realnie pomagać Polkom i Polakom" - mówił.

We wtorek przewodniczący PO Donald Tusk ogłosił, że jego formacja złoży w środę projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 złotych.