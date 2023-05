"Po tym jak umocnienie złotego z poprzednich tygodni wytraciło impet w ostatnich dniach, sądzimy, że najbliższe tygodnie mogą przynieść korektę EUR/PLN w górę. Zakładamy, że poprawa w obrotach bieżących spowolniła, a dane za kolejne miesiące mogą pokazać słabsze saldo handlowe. Przeciwko walutom EM działa też mocniejszy dolar do euro" - napisali w raporcie ekonomiści Santander BP.

"Ponadto zbliża się termin ogłoszenia wyroku TSUE (15 czerwca), który wobec braku ustawy, która uporządkowałaby kwestię kredytów frankowych przed wyborami, może podwyższyć zmienność dla polskich aktywów. W tym tygodniu negatywnie na złotego może działać także wyhamowanie wzrostu stóp rynkowych oraz ponowienie deklaracji o możliwych obniżkach stóp w Polsce" - dodano.

W czwartek wieczorem w przemówieniu w TV Republika prezes NBP Adam Glapiński wyraził nadzieję, że proces dezinflacji będzie postępował i w IV kwartale możliwe będą obniżki stóp procentowych.

W podobnym tonie wypowiedział się w piątek rano premier Mateusz Morawiecki w Polskim Radiu 24. Premier ocenił, że inflacja będzie spadać do końca roku i jest szansa na obniżkę stóp w IV kwartale.

RYNEK DŁUGU

"Oczekiwana przez nas pauza wzrostowego ruchu na krajowym rynku stopy procentowej w reakcji na słabe wyniki kwietniowej produkcji trwała jedynie dzień, a dobre dane z rynku pracy, rozpoczęcie kampanii wyborczej i trendy na rynkach bazowych przesuwały rynkowe stopy w górę. Sądzimy, że rynki za granicą wyceniają już w dużej mierze oczekiwany przez nas scenariusz niewielkich podwyżek i braku obniżek stóp do ok. II poł 24 r. w strefie euro, czy braku obniżek stóp w USA, co może ograniczać pole do wzrostu stóp na rynkach bazowych" - napisali ekonomiści Santander BP.

"Z kolei spadek krajowej inflacji za maj, słaby PMI czy ostatnie gołębie komentarze prezesa NBP i premiera mogą wesprzeć krótki koniec krzywej. Na dłuższym końcu zakładamy rozszerzanie się spreadów asset swap w związku z perspektywą wyborczej stymulacji fiskalnej oraz zbliżaniem się decyzji TSUE" - dodali.

W przyszłym tygodniu (środa) Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępny szacunek inflacji za maj.

Z kolei w czwartek zostanie opublikowany majowy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu.