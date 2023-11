W komunikacie przesłanym PAP zaznaczono, że 20 listopada br. wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła 20,22 miliardów złotych. Dodano także, że w programie uczestniczy 3,37 miliona osób z blisko 315 tysięcy podmiotów. Partycypacja wzrosła do 45,22 proc., przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób wynosi ona 73,8 proc.

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny (spółki odpowiedzialnej za wdrożenie i upowszechnianie Pracowniczych Planów Kapitałowych) podkreślił, że jest to wielki sukces Pracowniczych planów Kapitałowych.

"W ciągu zaledwie 4 lat, w trudnych czasach pandemii, wybuchu konfliktu zbrojnego za naszą granicą, udało się przekroczyć wynik Pracowniczych Programów Emerytalnych, które funkcjonują od 25 lat" - powiedział Zapotoczny.

Zaznaczył, że powszechność programu, zaangażowanie pracodawców, prostota w formie, przejrzyste zasady i stabilność Pracowniczych Planów Kapitałowych przekonują do siebie coraz więcej uczestników.

"Bez względu na zmieniające się otoczenie PPK są coraz szerzej doceniane. Polacy budują swoje oszczędności na przyszłość. To, co robimy teraz, w tej przyszłości zaprocentuje" – podkreślił Zapotoczny.

Stan oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestnicy programu mogą sprawdzić w Serwisie MojePPK oraz w aplikacjach instytucji, prowadzących indywidualne rachunki PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł "na start") oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.