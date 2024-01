Obecnie rejestrowanie działalności nie jest wymagane, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku próg ten podskoczy, i to dwukrotnie.

Jednak jak zauważa "Fakt", do Sejmu trafił projekt jeszcze jednej zmiany - limitu przychodu z wyliczanego miesięcznie na roczny. Co to oznacza? Zmieniony przepis przewiduje roczne obliczanie limitu, co wymagać będzie od potencjalnych przedsiębiorców większej uwagi w kwestii swoich finansów.

Wartość tego limitu wzrośnie dwukrotnie w 2024 r., co z jednej strony zwiększy możliwości zarobkowe bez dodatkowych obciążeń, z drugiej – wprowadzi potrzebę rocznego rozliczenia. Eksperci sugerują, że taka zmiana ułatwi życie tym, którzy zarabiają nieregularnie.

Rządowa definicja wskazuje, że działalność nierejestrowa (inaczej nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.