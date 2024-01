Kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Zapowiedzi wskazują na to, że ze świadczenia korzystać będzie można już w pierwszym kwartale 2024 roku. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, potwierdziła, że renta wdowia jest w planach resortu i jej kwota ma być stopniowo zwiększana z roku na rok.

Jednak decyzja dotycząca prowadzenia projektem zgłoszonym w poprzedniej kadencji leży w obowiązku marszałka Sejmu. W przypadku projektu wyprowadzenia renty wdowiej to marszałek Szymon Hołownia jest osobą determinującą tempo i dalszy przebieg prac legislacyjnych

Kto może otrzymać rentę rodzinną dla owdowiałych?

Renta dla owdowiałych przysługuje wdowom i wdowcom, którzy spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków: ukończenie 50 lat lub stanie się niezdolnym do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka, wychowywanie co najmniej jednego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej lub opieka nad dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji lub pracy.

W przypadku osoby zmarłej wymogami są: prawo do emerytury lub do jej uzyskania, prawo do emerytury pomostowej, prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, a także prawo do renty lub do jej uzyskania.

Renta wdowia - kwota świadczenia

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach przewiduje, że wdowy i wdowcy będą mieli wybór między zachowaniem swoich świadczeń (emerytury, renty, pensji) z dodaniem do nich 50% renty rodzinnej po zmarłym, a pobieraniem 100% renty rodzinnej po zmarłej osobie i powiększeniem jej o 50% swojego świadczenia. Jednak maksymalna wysokość renty wdowiej w 2024 roku nie może przekraczać trzykrotności przeciętnej emerytury, co obecnie stanowi kwotę 7635 zł.