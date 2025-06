Temat cen energii jest od kilku lat nieustannie obecny w przestrzeni publicznej. Bony energetyczne, ryczałt energetyczny i zamrażanie cen energii – to wszystko miało pomoc instytucjom publicznym, gospodarstwom domowym, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami w pokrywaniu wciąż rosnących rachunków za energię. Okazuje się jednak, że rządzący pracują nad jeszcze jednym rozwiązaniem – będzie to bon energetyczny o wartości 1200 złotych, który pozwoli złagodzić skutki transformacji energetycznej. Kto będzie mógł liczyć na takie wsparcie?

1200 złotych dopłaty do kosztów energii

Ma to być jednorazowa pomoc dla emerytów, którzy jako grupa o najniższych dochodach, najsłabiej radzą sobie z zachodzącymi wokół zmianami. Środki przeznaczone na wypłaty mają pochodzić ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. Szacuje się, że te środki przyznane seniorom pozwolą na pokrycie od 25 do 66 proc. rocznych kosztów zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z planem program miałby funkcjonować aż przez 5 lat. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby otrzymać wsparcie? Pierwszy z nich to kryterium wiekowe. Świadczenie będzie przysługiwało kobietom po ukończeniu 60 lat i mężczyznom po ukończeniu 65 lat. Niezbędne będzie też spełnienie kryterium dochodowego, które w tym wypadku oznacza nieprzekraczanie progu dochodowego wynoszącego 2525 złotych brutto. Dodatkowo trzeba będzie mieszkać w budynkach, które są ogrzewane paliwem kopalnym, takim jak węgiel lub olej opałowy. Jasno z tego wynika, że pomoc ta będzie raczej skierowana do mieszkańców terenów wiejskich zamieszkujących starsze budynki.

Aby otrzymać bon trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS. Na razie nie jest jeszcze znana konkretna procedura i trzeba czekać na opublikowanie stosownych komunikatów. Ze wstępnych informacji wynika jednak, że pierwsze wypłaty pieniędzy będą miały miejsce dopiero w 2027 roku, a środki będą przekazywane uprawnionym co kwartał. Planowany czas trwania programu to 5 lat.

Dotarcie do potrzebujących może być utrudnione

Wprowadzenie omawianego wsparcia będzie wiązało się dla rządzących z koniecznością zmierzenia się z dwoma problemami. Pierwszym z nich będzie oczywiście konieczność zapewnienia środków finansowych na realizację programu, którego koszt jest szacowany na 24 miliardy złotych. Jako drugi jest wskazywane dotarcie do osób, które omawianej pomocy najbardziej potrzebują. Rządzący obawiają się bowiem tego, że osoby spełniające wymagane kryteria, które najbardziej potrzebują tego rodzaju pomocy, pozostają poza zasięgiem standardowych kanałów informacyjnych i dotarcie do nich może okazać się znacząco utrudnione.