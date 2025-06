Rachunki za energię od lipca pójdą w górę. Wróci na nie zawieszona opłata mocowa. Jaka jest stawka dla gospodarstwa domowego?

Koszty energii elektrycznej to istotny element budżetu każdego gospodarstwa domowego. W ostatnich miesiącach rządzący rozmaitymi metodami wpływali na poziom tych obciążeń – czy to zamrażając ceny, czy to zawieszając pobór opłat. To jednak się kończy i od lipca trzeba będzie płacić więcej.