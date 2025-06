Koszty letniego wypoczynku z roku na rok rosną

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Od lat koszty kolonii i obozów stanowią istotne obciążenie domowych budżetów, co sprawia, że rodzice chętnie korzystają z możliwości uzyskania dofinansowania czy dopłaty do ich organizacji. Źródła, z których mogą pochodzić takie środki są rozmaite. W pierwszej kolejności może to być pracodawca, który tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przewidział wypłatę odpowiedniego świadczenia w obowiązującym w zakładzie pracy regulaminie, jednak można je uzyskać również od rozmaitych organizacji i fundacji wspierających czy to mieszkańców określonych regionów kraju, czy też wspierających rozwój określonych kompetencji dzieci i młodzieży, np. sportowych czy cyfrowych. Jedna z takich fundacji jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, która jest partnerem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Aktywne Wakacje. Budżet programu wynosi 25 mln złotych. Minister Sportu i Turystyki przeznaczył na jego realizację 15 mln złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozostałą część w wysokości 10 mln złotych stanowią środki przekazane przez samą Fundację. Jak czytamy w informacji dotyczącej dofinansowania, mogą ubiegać się o nie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, a w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje, które zorganizują wyjazdowe obozy sportowe w terminie od 1 czerwca 2025 r. do 30 listopada 2025 r.

Dofinansowanie na organizację obozów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat

Aby organizator obozu mógł liczyć na uzyskanie dofinansowania, impreza musi spełniać również dodatkowe warunki. Przede wszystkim nie może mieć charakteru komercyjnego, czyli organizator nie może z tego tytułu osiągać dochodu. Wyjazd musi trwać co najmniej 7 dni i musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, a w każdym dniu musi realizować co najmniej 2 godziny zajęć sportowych. Wypoczynek musi też odbywać się na terenie Polski i być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2001–2019, czyli w wieku od 6 do 24 lat. Z kolei kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora.

Wnioski o dofinansowanie można składać do15 sierpnia br. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Z uzyskanych z tego źródła pieniędzy można pokryć jedynie określone wydatki związane z organizacją wypoczynku takie, jak: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas obozu, wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe (tj. trenera lub instruktora), wynajem obiektów sportowych, działania kulturalne.

Dofinansowanie na jednego uczestnika nie może przekroczyć 150 złotych za 1 dzień obozu i jednocześnie nie może być wyższa niż 1500 złotych za cały wyjazd. W przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) kwoty te mogą wynieść odpowiednio na jednego uczestnika 250 i 2500 złotych. Organizator może uzyskać dofinansowanie na nie więcej niż 50 uczestników obozu, a jego wkład własny musi wynosić co najmniej 5 proc. kosztów całego obozu.