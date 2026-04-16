Największe banki w Polsce - jakie są?

W tym artykule nie tylko poznasz liderów sektora bankowego, ale także zrozumiesz, co sprawia, że jedne banki rosną szybciej niż inne. Przyjrzymy się również trendom takim jak bankowość cyfrowa, fintech czy repolonizacja banków.

Jak mierzy się wielkość banku?

Zanim zobaczysz największe banki w Polsce, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co właściwie oznacza „największy bank”?

Suma aktywów – fundament analizy banków

Najważniejszym wskaźnikiem jest suma aktywów banku. To ona decyduje o pozycji w rankingach i odzwierciedla skalę działalności instytucji finansowej.

Aktywa obejmują:

kredyty udzielone klientom

inwestycje finansowe

środki pieniężne

inne instrumenty finansowe

W praktyce im większe aktywa (liczone w miliardach złotych), tym większy wpływ banku na gospodarkę.

Liczba klientów i rachunków bankowych

Drugim kluczowym elementem jest liczba klientów. Bank może mieć ogromne aktywa, ale bez klientów nie istnieje.

W Polsce największe banki obsługują miliony użytkowników:

konta osobiste

konta firmowe

kredyty hipoteczne

karty płatnicze

Kapitał i stabilność finansowa

Nie można zapominać o stabilności finansowej. Duże banki muszą spełniać rygorystyczne normy kapitałowe, co zwiększa bezpieczeństwo klientów.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski od lat utrzymuje pozycję numer jeden w Polsce i trudno znaleźć konkurenta, który mógłby mu realnie zagrozić.

aktywa przekraczające 500 miliardów złotych

ponad 9,5 miliona rachunków klientów

ogromna sieć oddziałów i bankomatów

To instytucja, która jest jak „finansowy kręgosłup” polskiej gospodarki.

Dlaczego PKO BP dominuje?

silna marka i zaufanie społeczne

wsparcie państwa

szeroka oferta: od kont osobistych po finansowanie dużych inwestycji

PKO BP obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i największe firmy w Polsce.

Bank Pekao SA – filar stabilności finansowej

Bank Pekao to drugi największy bank w Polsce pod względem aktywów i jeden z najstarszych.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 338,2 mld zł

Liczba klientów: ok. 6,8 - 7,1 mln klientów

Repolonizacja i rola państwa

Bank jest powiązany z grupą PZU oraz Skarbem Państwa, co oznacza większą kontrolę krajowego kapitału.

To ważny element strategii bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

Co wyróżnia Pekao?

stabilność finansowa

doświadczenie na rynku

silna pozycja w segmencie korporacyjnym

Santander Bank Polska – globalna siła w Polsce

Santander Bank Polska to część międzynarodowej grupy finansowej.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 317,4 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 6,0–6,1 mln klientów

Dlaczego jest tak ważny?

dostęp do globalnych rynków

nowoczesne produkty bankowe

silna oferta kredytowa

To bank, który łączy lokalne potrzeby z globalnym doświadczeniem i zmienia się w Erste.

ING Bank Śląski – nowoczesność i przejrzystość

ING Bank Śląski zyskał ogromne zaufanie klientów dzięki prostocie i przejrzystości oferty.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 283,0 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 4,5–4,7 mln klientów

Co go wyróżnia?

intuicyjna bankowość internetowa

nacisk na doświadczenie użytkownika

przejrzyste warunki produktów

To bank dla osób, które cenią wygodę i nowoczesne rozwiązania.

mBank – pionier bankowości cyfrowej w Polsce

mBank to symbol transformacji cyfrowej w sektorze bankowym.

Jeszcze kilkanaście lat temu bankowość oznaczała wizyty w oddziale. Dziś? Wystarczy aplikacja mobilna.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 261,5 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 5,5–6,0 mln klientów

Dlaczego mBank rośnie tak szybko?

innowacyjne technologie

zaawansowana aplikacja mobilna

szybkie procesy online

To bank przyszłości, który już dziś wyznacza trendy.

BNP Paribas Bank Polska – europejski standard bankowości

BNP Paribas to jedna z największych grup finansowych w Europie.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 168,5–170 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 3,5–4,0 mln klientów

Atuty banku:

stabilność międzynarodowa

szeroka oferta finansowa

rozwój w Polsce

Bank Millennium – dostępność i wygoda

Bank Millennium przyciąga klientów dzięki dostępności usług i rozbudowanej sieci oddziałów.

To bank, który łączy tradycyjną bankowość z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Najważniejsze liczby:

Aktywa: ok. 150–153 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 3,8–4,2 mln klientów

Bank Millennium przyciąga klientów dzięki dostępności usług i rozbudowanej sieci oddziałów.

Alior Bank – dynamiczny gracz rynku

Alior Bank to stosunkowo młoda instytucja, ale rozwija się bardzo dynamicznie.

Aktywa: ok. 97–100 mld zł

ok. Liczba klientów: ok. 4,0–4,5 mln klientów

Dlaczego warto go obserwować?

innowacyjne podejście

wsparcie państwowe

szybki rozwój

Repolonizacja banków w Polsce – znaczenie i wpływ

Repolonizacja to proces zwiększania udziału polskiego kapitału w sektorze bankowym.

Dotyczy to m.in.:

Banku Pekao

Alior Banku

Dzięki temu Polska ma większą kontrolę nad systemem finansowym.

Trendy w bankowości w Polsce 2026

Cyfryzacja i fintech

Bankowość staje się coraz bardziej cyfrowa. Klienci oczekują:

szybkich płatności

aplikacji mobilnych

usług online

Bankowość mobilna

Smartfon staje się centrum zarządzania finansami.

Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to jeden z najważniejszych tematów.

Czy ranking największych banków się zmienia?

Czołówka pozostaje stabilna:

PKO BP

Pekao

Santander

Jednak banki cyfrowe rosną szybko i mogą zmienić układ sił.

Wnioski na temat największych banków w Polsce

Największe banki w Polsce to potężne instytucje finansowe, które odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Liderem pozostaje PKO Bank Polski, ale konkurencja jest silna i dynamiczna.

Rynek zmienia się pod wpływem technologii, a przyszłość należy do banków, które potrafią łączyć stabilność z innowacją.

Więcej o finansach przeczytasz na profit24.pl.

FAQ – najczęstsze pytania o banki w Polsce

Jakie są trzy największe banki w Polsce?

PKO Bank Polski, Bank Pekao SA oraz Santander Bank Polska.

Co oznacza suma aktywów banku?

To wartość wszystkich zasobów finansowych banku.

Czy banki w Polsce są bezpieczne?

Tak, sektor bankowy w Polsce jest stabilny i dobrze regulowany.

Który bank jest najbardziej nowoczesny?

mBank jest liderem w bankowości cyfrowej.

Co to jest repolonizacja banków?

To proces zwiększania udziału polskiego kapitału w bankach.