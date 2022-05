Jeszcze w 2019 roku ich przychody na całym świecie wyniosły 3,7 mld dol. Do 2025 roku mają wzrosnąć do 71,5 mld dol. Przekłada się to na skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) od teraz do 2025 roku na poziomie 21 proc.

Chociaż popularność NFT szybko rośnie, to przychody z handlu nim będą stanowiły w 2025 roku około 10 proc. całkowitych przychodów sektora.

Z analizy firmy konsultingowej Optimas wynika, że całkowite przychody giełd takich jak Binance, Coinbase czy platform do handlu NFT (np. Opensea) generowały w 2021 roku wyższe przychody niż tradycyjne parkiety takie jak NYSE czy Nasdaq. Bloomberg szacuje, że największe platformy wymiany kryptowalut generowały jak dotąd w tym roku do 3 mln dol. przychodu dziennie.