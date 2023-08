Całkowita wartość majątku prywatnego netto na całym świecie spadła o 2,4 proc. do łącznej kwoty 454,4 bilionów dolarów — wynika z raportu Credit Suisse opublikowanego we wtorek. Za większość spadków odpowiadają gospodarstwa domowe w Ameryce Północnej i Europie, które straciły łącznie 10,9 biliona dolarów.

Wzrost liczby milionerów w Rosji

Jednak nie wszystkie kraje ucierpiały. Według raportu, pomimo wpływu sankcji wprowadzonych po ataku na Ukrainę, Rosjanie wzbogacili się. Jak podaje raport, krajowi agresora przybyło 56 tys. milionerów.

Według raportu wzrost bogactwa (o 2,4 biliona dolarów) odnotowała też Ameryka Łacińska, do czego przyczyniła się średnio 6-proc. aprecjacja walut regionu w stosunku do dolara amerykańskiego.

W ocenie Nannette Hechler-Fayd'herbe, globalnej szefowej ds. badań w Credit Suisse, spadek wartości aktywów finansowych zmniejszył nierówności.

Całkowita liczba milionerów spadła o 3,5 miliona do około 59,4 miliona osób. Natomiast udział w globalnym majątku 1 proc. najbogatszych ludzi na świecie zmniejszył się do 44,5 proc.

Które nacje najbardziej się wzbogaciły

Norwegia, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie przewodziły wzrostowi bogactwa na osobę dorosłą w 2022 r., podczas gdy Szwecja, Nowa Zelandia, Australia i Kanada odnotowały największe spadki.

Badanie objęło gospodarstwa liczące 5,4 miliarda dorosłych osób na całym świecie, obejmując całe spektrum majątkowe.

Eksperci badania przewidują, że 2022 rok może być po prostu przystankiem na drodze prognozowanego wzrostu światowego bogactwa. Eksperci uważają, że do 2027 roku globalny majątek ma wzrosnąć o 629 bilionów dolarów, czyli o 38 proc. Liczba milionerów może natomiast wzrosnąć do 86 milionów do 2027 roku z około 60 milionów w 2022 roku.