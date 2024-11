Wsparcie z "nowego" świadczenia pielęgnacyjnego dla tej rodziny wyniesie w 2025 r. 9861 zł. Dlatego, że świadczenie pielęgnacyjne wzrosło o 10% w 2025 r. do kwoty 3287 zł. W przykładzie "rządowym" mamy więc 3287 zł + 3287 zł + 3287 zł = 9861 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne - kumulacja w 2024 r.

Zacznijmy od przykładu rządu z początku roku:

Ważne Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r. nowymi warunkami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku gdy rodzic lub inny uprawniony opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 r. życia, będzie mógł otrzymywać jedno świadczenie pielęgnacyjne - jednak jego wysokość będzie podwyższona po 100 % na drugą i na każdą kolejną osobę niepełnosprawną, nad którą sprawuje opiekę. W związku z powyższym, w opisanym przypadku rodzic będzie mógł otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 8964 zł miesięcznie z tytułu opieki nad trojgiem niepełnosprawnych dzieci, tj. 2988 zł podwyższone 2 razy po 100% (2988 zł + 2988 zł +2988 zł).

Kumulacja świadczenia pielęgnacyjnego: Podwyżka z 8964 zł z 9861 zł dla rodzin znacznie poszkodowanych

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego wynikają z podwyżki pensji minimalnej. W 2025 r. pensja ta wzrasta o 10% do 4666 zł. Więc o taki sam poziom mamy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego. A w kwotach? Obliczamy to w dalszej części artykułu, a poniżej Monitor Polski z oficjalną kwotą świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r..

Świadczenie pielęgnacyjne - kumulacja w 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. wyniesie 3287 zł. Ta podwyżka w 2025 r. wygląda jeszcze bardziej imponująco jak cofniemy się kilka lat wstecz.

Świadczenie pielęgnacyjne rok kwota w zł 2024 2988 2023 2458 2022 2119 2021 1971 2020 1830 2019 1583 2018 1477 2017 1406

Podwyżka o 10% świadczenia pielęgnacyjnego wynika z takiej samej podwyżki pensji minimalnej do kwoty 4666 zł, co wprowadziło poniższe rozporządzenie (plik PDF do ściągnięcia):

Świadczenie pielęgnacyjne - skąd się bierze kumulacja

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą (dzieckiem) w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim ww. orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego. MOPS nie działa tu z urzędu nawet, gdy wie że w danej rodzinie jest kilka niepełnospranych dzieci.

WAŻNE! Tych zasad nie stosuje się w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego).