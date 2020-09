"Wtorkowa sesja giełdowa była ciekawa pod względem zmienności. Widać było także wyraźną słabość warszawskich indeksów na tle wskaźników europejskich i amerykańskich, które we wtorek rosły. Wydaje się, że głównym wyjaśnieniem tej rozbieżności może być potencjalny debiut Allegro, które może stać się największą lub drugą za CD Projektem spółką na GPW. Inwestorzy robią sobie miejsce i jednocześnie gromadzą środki pod nadchodzące IPO, co może być jednym z argumentów za realizacją zysków na CD Projekcie, którego kurs od dawna mocno rósł" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Allegro.eu ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Z nowej emisji spółka chce pozyskać 1 mld zł. Z nieoficjalnych informacji do których dotarł PAP Biznes wynika, że budowa księgi popytu na akcje Allegro może zacząć się w poniedziałek, 21 września, o ile do tego czasu luksemburski nadzór zatwierdzi prospekt emisyjny. Źródła rynkowe twierdzą, że ustalona przez oferujących wartość grupy sięga około 45 mld zł. Po wtorkowym zamknięciu CD Projekt wyceniany był na około 39 mld zł.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,84 proc. do 1.743,93 pkt., WIG zniżkował o 0,83 proc. do 50.037,97 pkt., mWIG40 spadł o 1,1 proc. do 3.576,65 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,2 proc. do 14.252,99 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 888 mln zł, z czego 698 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (183 mln zł) oraz JSW i KGHM (po blisko 66 mln zł).

WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania nieznacznie na plusie, jednak już po kilku minutach znalazł się pod kreską. Spadki przybrały na sile w drugiej części dnia. Warszawskie indeksy były przy tym odosobnione, gdyż zarówno w Europie jak i w USA przeważały wzrosty.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł 0,1 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał o 0,7 proc.

Wśród 15 sektorów notowanych na GPW nad kreską utrzymały się jedynie leki - wzrost o 1,5 proc. Najmocniej zniżkowały energetyka - o 2,2 proc. i producenci gier - o 2 proc.

Kozłowski ocenił, że w przypadku sektora energetycznego, inwestorzy aktualizują początkowo pozytywnie przyjmowane argumenty o wydzieleniu z sektora aktywów górniczych, gdyż zauważyli, że reforma napotyka pewne wyzwania i może nie nastąpić tak szybko, jak to planowano.

W WIG20 drugą sesję z rzędu najmocniej spadał kurs Tauronu - tym razem o 6 proc. Za nim znalazły się: CD Projekt - o 3,4 proc. i Orange - w dół o 3,3 proc.

Z kolei czwarty raz z rzędu największy dzienny wzrost odnotował kurs JSW (+6,3 proc.) i zamknął notowania na poziomie 25,4 zł. Przebił tym samym szczyt z początku stycznia i jest najwyżej od roku.

Kozłowski zauważył, że po bardzo mocnej przecenie, na kursie JSW trwa próba odreagowania. Zwrócił uwagę, że poza zbliżającą się decyzją ws. udzielenia pomocy dla JSW w ramach tarczy antykryzysowej, na rynku pojawiają się spekulacje o możliwym ograniczeniu eksportu węgla koksującego z Australii do reszty świata, co korzystnie wpłynęłoby na postrzeganie JSW przez inwestorów.

Po około 1,5 proc. zyskały PZU, Santander i Alior.

W indeksie średnich spółek Mabion, który w pierwszych minutach handlu zyskiwał 25 proc., na koniec dnia wzrósł o 4 proc. Mabion poinformował, że zawarł z australijską firmą Vaxine porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczące wypracowywania uzgodnień w odniesieniu do potencjalnego rozwoju procesu, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19, mogącego stanowić szczepionkę na COVID-19.

Z kolei około 5 proc. wzrosty utrzymał Mercator Medical.

Większość spółek zakończyła giełdową sesję spadkami, a na dole zestawienia w mWIG40 znalazły się Asseco SEE, Grupa Azoty, Enea, Inter Cars i ING, które zniżkowały po około 3-4 proc.

Wśród małych firm wzrostem o 12 proc. wyróżniła się Lubawa. Wielton i ML System zyskały po około 5 proc.

Z kolei zniżkowały OncoArendi Therapeutics - o 6 proc., a także Mirbud, Idea Bank, Torpol - po około 4 proc.

Na szerokim rynku Sunex zyskał 25 proc., a Global Cosmed wzrósł o 10 proc.

Sunex rósł piątą sesję z rzędu. Po poniedziałkowej sesji spółka zaraportowała zysk netto za pierwsze półrocze 2020 r. na poziomie 3,5 mln zł wobec 2,1 mln zł rok wcześniej.

Grupa Global Cosmed podniosła prognozę EBITDA w 2020 roku do 28 mln zł z 22 mln zł prognozowanych wcześniej. Przychody mają wynieść 348 mln zł wobec 329 mln zł zakładanych poprzednio.

