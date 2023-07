Współczynnik oszczędności to wskaźnik, który mierzy, ile procent dochodu jest oszczędzane przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo w stosunku do jego całkowitego dochodu. Jest to ważny wskaźnik ekonomiczny, który odzwierciedla zdolność gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa do gromadzenia oszczędności.

Wzór na obliczenie współczynnika oszczędności to: Współczynnik oszczędności = (Oszczędności / Dochód) * 100 Oszczędności oznaczają tutaj kwotę pieniędzy, którą gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo odkłada, natomiast dochód to całkowity przychód uzyskany przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo w określonym okresie, na przykład miesiąc lub rok. Na podstawie współczynnika oszczędności można ocenić, czy dana jednostka ma zdolność do gromadzenia oszczędności i budowania kapitału, czy też może być bardziej zadłużona i ma tendencję do wydawania więcej niż zarabia. Wyższy współczynnik oszczędności wskazuje na większą zdolność do oszczędzania, podczas gdy niższy współczynnik może oznaczać trudności finansowe lub brak dyscypliny w zakresie oszczędzania.