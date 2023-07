Polski oddział Raiffeisen Bank International rozpoczął pilotaż programu porozumień z frankowiczami, zgodny z modelem zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wynika z informacji Business Insider Polska. Program powszechnych ugód skierowanych do wszystkich klientów ma ruszyć w III kwartale tego roku.

Portal przypomina, że w lutym 2021 r. bank zdecydowanie negatywnie ocenił koncepcję ugód według KNF i ogłosił wycofanie się z prac nad nimi.

Test skuteczności

"Teraz - jak wynika z naszych informacji - Raiffeisen rozpoczął pilotaż programu porozumień, ten ruszył z początkiem czerwca. Wybranej grupie klientów oferuje w ramach testu polubowne rozwiązanie zgodne z modelem KNF (chce sprawdzić skłonność kredytobiorców do zawierania ugód). Początkowo możliwość porozumienia skierowana jest do tych klientów, którzy wcześniej zwrócili się do banku z takim wnioskiem" - czytamy w artykule.

"Celem pilotażu Raiffeisen Banku jest dopracowanie - jak wynika z naszych informacji - w bezpośrednim kontakcie z klientami, szczegółów i aspektów technicznych całego procesu przed zaoferowaniem programu masowych rozliczeń. W pierwszej fazie pilotażu zdecydowana większość klientów była zainteresowana zawarciem ugody na przedstawionych warunkach" - czytamy dalej.

Propozycja dla wszystkich klientów

Business Insider zwraca uwagę, że oferta kierowana była do osób wyrażających wcześniej skłonność do porozumienia, więc - jak ocenia portal - stosunkowo duży pozytywny odzew nie powinien dziwić. Program powszechnych ugód skierowanych do wszystkich klientów ma ruszyć w III kwartale tego roku, choć jeszcze nie wiadomo, czy będzie dotyczyć także tych osób, które już wniosły pozew do sądu.

"Jesienią więc rozstrzygnie się, jak bardzo Raiffeisenowi, który w Polsce ma blisko 27 tys. umów hipotek frankowych wartych około 9 mld zł (w połowie objęty rezerwami), uda się rozbroić frankową bombę. Może być trudno uzyskać wysoki wskaźnik zawieranych ugód w stosunku do liczby umów, bo frankowicze mogą w sądzie odnieść większe korzyści finansowe, choć zajmie im to trochę czasu i pochłonie pieniędzy na obsługę prawną. Na korzyść drogi sądowej przemawia też fakt, że ryzyko uzyskania negatywnego rozstrzygnięcia zmalało po wyrokach TSUE. Dodatkowo przejście na złote w ramach ugody oznacza stosunkowo wysokie raty, ze względu na wzrost stóp procentowych w Polsce" - podsumowano w artykule.

Pod koniec czerwca prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek informował, że Związek spodziewa się wzrostu pozwów w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, ale nie spodziewa się, aby był on drastyczny. Podkreślał, że banki będą preferowały drogę ugodową. Według podanych przez niego danych do końca marca zawarto 60 tys. ugód.

15 czerwca przed TSUE zapadł wyrok, który uznaje, że prawo Unii Europejskiej nie pozwala bankom na uzyskanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, ale już nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków wynagrodzenie za to, że bank korzystał z wpłaconych przez nich pieniędzy.

(ISBnews)