Według danych przedstawionych przez BRC w 2022 r. gotówka została użyta w prawie 19 proc. transakcji, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wyniósł 15 proc.; jest to pierwszy wzrost rok do roku, od kiedy w 2013 r. konsorcjum zaczęło publikować doroczne raporty w tej sprawie. Wzrósł też, choć w mniejszym stopniu, odsetek wartości transakcji gotówkowych - z 8,2 proc. wartości wszystkich transakcji w 2021 r. do 11 proc. w 2022 r.

Powrót do dawnych zwyczajów

"W obliczu rosnących kosztów utrzymania gotówka była dla niektórych osób przydatnym narzędziem do zarządzania finansami i śledzenia codziennych wydatków" - napisano w raporcie BRC. Wskazano, że wzrost użycia gotówki w pewnym stopniu związany jest z powrotem do zwyczajów sprzed pandemii Covid-19.

Karty kredytowe schowane głęboko w portfelach

Do 2016 r. włącznie ponad połowa wszystkich transakcji w Wielkiej Brytanii dokonywana była przy użyciu gotówki, jednak w ostatnich latach zdecydowanie ustąpiła płatnościom kartami płatniczymi. W 2022 r. przy ich użyciu dokonano 76 proc. płatności, przy czym w czterech na pięć płatnościach kartami użyto kart debetowych, a w pozostałej części - kredytowych.

Nowy sposób kredytowania zakupów

Pozostałe 5 proc. płatności w 2022 r. dokonano przy użyciu alternatywnych metod, takich jak "kup teraz, zapłać później", co jest zauważalnym wzrostem w stosunku do poprzedniego roku, gdy stanowiły one 2 proc.

Dowodem na to, że w związku z kosztami życia mieszkańcy Wielkiej Brytanii ostrożniej wydają pieniądze, jest też to, że mimo wzrostu liczby transakcji spadła ich średnia wartość. W 2022 r. dokonano 19,6 mld transakcji (53,7 mln dziennie), podczas gdy rok wcześniej było ich 17,2 mld w 2021 r. (47,2 mln dziennie), ale ich średnia wartość spadła z 24,49 funta w 2021 r. do 22,43 funta w 2022 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński