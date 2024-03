Kiedy można starać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji można złożyć do ZUS-u wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jeżeli osoba, która uległa wypadkowi, zmarła w jego wyniku, osoby upoważnione mogą złożyć dokumenty w dowolnym czasie.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u?

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość ta zmienia się każdego roku i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. W związku z tym stawka od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku 2022. Aktualnie jest to 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Dla kogo?

O jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracymoże starać się osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie z ZUS-u przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby spełniającej warunki do otrzymania świadczenia, która zmarła w konsekwencji wypadku lub choroby zawodowej. Członkowie rodziny to małżonek, dzieci własne, drugiego małżonka i przysposobione, przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki i rodzeństwo, a także inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, a także rodzice.

Kto nie dostanie odszkodowania za wypadek przy pracy?

O odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy nie mogą starać się osoby ubezpieczone w przypadku, gdy przyczyną tego wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów BHP – umyślnie lub przez niedbalstwo. Naruszenie to musi być udowodnione. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje również ubezpieczonemu, który przyczynił się w stopniu znacznym do spowodowania wypadku, będąc nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych. Nie dotyczy to tych wypadków, które kończą się skutkiem śmiertelnym.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Jakie dokumenty złożyć?

Osoba, która stara się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, musi złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który sporządzony został przez pracodawcę (lub kartę wypadku), prawomocny wyrok sądu pracy lub też w przypadku choroby zawodowej – decyzję o jej stwierdzeniu wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

W przypadku osoby zmarłej, uprawnieni muszą złożyć także między innymi dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą, dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby zmarłej, odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku wdowy lub wdowca.

Dokumenty te należy złożyć za pośrednictwem płatnika składek. W przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, której zakład pracy został zlikwidowany lub która zatrudniona jest na podstawie umowy uaktywniającej, wniosek składa się osobiście lub pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS-u, za pomocą operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.