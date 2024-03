Jest to finansowa pomoc, która umożliwia przekwalifikowanie i zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Otrzymać można ponad 1300 zł.

Reklama

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa, to świadczenie wypłacane przez ZUS, przeznaczone dla osób, które z powodu wypadku lub choroby nie mogą kontynuować pracy w dotychczasowym zawodzie. Osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mają szansę na powrót do aktywności zawodowej w nowym obszarze - dzięki możliwości przekwalifikowania się i zdobyciu nowych umiejętności, beneficjenci renty mogą znaleźć zatrudnienie adekwatne do swojego stanu zdrowia i aktualnych możliwości. Aktualnie kwota świadczenia wynosi 1335,72 zł.

Reklama

Jak długo można otrzymywać rentę szkoleniową? Standardowo renta szkoleniowa wypłacana jest przez pół roku, ale w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony nawet do 36 miesięcy. Warunkiem jest udział w kursie kwalifikacyjnym zorganizowanym przez powiatowy urząd pracy, na który kieruje ZUS.

Kto może otrzymać rentę szkoleniową? Warunki przyznania świadczenia

Renta szkoleniowa adresowana jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku nie są w stanie kontynuować pracy w swoim zawodzie. Jest to wsparcie dla tych, którzy chcą się przekwalifikować, aby móc powrócić na rynek pracy. Kluczowe jest więc potwierdzenie przekwalifikowania przez komisję lekarską ZUS lub lekarza orzecznika.

Aby ubiegać się o rentę, konieczne jest złożenie wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek ten można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wysłać pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS. Warto pamiętać, że o przyznanie świadczenia należy ubiegać się jeszcze przed zakończeniem prawa do zasiłków chorobowych, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub świadczeń rehabilitacyjnych, nie później niż na 30 dni przed.

Jak ustalana jest kwota świadczenia?

Renta szkoleniowa z ZUS jest ustalana jako równowartość 75 proc. podstawy wymiaru renty, z gwarancją, że nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2024 wynosi 1335,72 zł. W przypadku osób, których niezdolność do pracy wynikła z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ZUS wypłaca rentę szkoleniową z funduszu wypadkowego, a wysokość przelewu wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.