Wniosek o 800 plus: Do kiedy należy złożyć?

30 kwietnia mija termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. Wnioski na ten okres składać można już od 1 lutego tego roku.

Wniosek o 800 plus złożony do końca kwietnia zagwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia. Rodzice, którzy wywiążą się z obowiązku w wymaganym terminie, otrzymają świadczenie w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli już w czerwcu.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus przyjmowane są przez ZUS. Składać je można wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić poprzez:

bankowość elektroniczną,

Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

portal Emp@tia,

bezpłatną aplikację mZUS.

Zgodnie z danymi rządu w tym roku do otrzymywania świadczenia uprawnionych jest w naszym kraju ok. 6,7 mln dzieci. Do tej pory wniosek o 800 plus nie został jeszcze złożony przez rodziców ok. 2 mln dzieci, o czym informował niedawno rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Złożenie wniosku o 800 plus z opóźnieniem: Konsekwencje

Jeśli rodzice nie złożą wniosku o 800 plus do końca kwietnia, a dopiero w maju, wówczas wypłata świadczenia przesunie się i otrzymają ją do 31 lipca wraz z wyrównaniem za czerwiec. Otrzymanie wyrównania będzie możliwe również, jeśli wniosek o 800 plus zostanie złożony w czerwcu. Wypłata świadczenia z wyrównaniem nastąpi wówczas do końca sierpnia.

Jednak w przypadku, kiedy rodzice złożą wniosek po 30 czerwca, nie będą moglijuż liczyć na wyrównanie. Otrzymają prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożyli wniosek.

Wyjątkiem są jedynie rodzice noworodków, którzy na złożenie wniosku mają zawsze trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Jeśli zmieszczą się w tym terminie, otrzymają świadczenie od dnia narodzin.

Świadczenie 800 plus: Komu przysługuje?

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia i jest niezależne od osiąganych dochodów. Kwota przekazywana jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wzrosła z 500 zł do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła automatycznie i nie było konieczności składania wówczas wniosku.