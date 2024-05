Czy Polacy są gotowi dopłacać do usług medycznych? [SONDAŻ DGP]

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP I RMF FM zapytaliśmy o gotowość Polaków do współpłacenia za rozszerzone usługi w ramach systemu opieki zdrowotnej. Jak wynika z badania, tylko co trzeci respondent byłby skłonny do takich opłat.