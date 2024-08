Jednorazowa zapomoga z okazji urodzenia się żywego dziecka

Jednorazowa zapomoga z okazji urodzenia się żywego dziecka przysługuje osobom, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 złotych. Dochód ustalany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.10.2024 roku obowiązuje dochód osiągnięty w 2022 roku. Od 01.11.2024 roku do dnia 31.10.2025 roku będzie obowiązywał dochód osiągnięty w 2024 roku.

Zaświadczenie o opiece medycznej w czasie ciąży

Zapomoga ta przysługuje tylko wtedy gdy matka dziecka przedstawi zaświadczenie, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, dokument wystawia lekarz prowadzący ciążę lub położna. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecka.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Stosowny wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Komu nie przysługuje zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje świadczenie z tego tytułu za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kto pierwszy ten lepszy

Jeśli wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi złożą oboje rodzice, zapomoga ta przyznana zostanie temu z rodziców, który jako pierwszy złożył wniosek. W przypadku zaistnienia wątpliwości organ przyznający zapomogę przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Kwota jednorazowej zapomogi wynosi 1000 złotych.