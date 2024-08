Kto może otrzymać nowe świadczenie?

Świadczenie aktywny rodzic w pracy przysługuje na wniosek i mogą go otrzymać tylko wymienione osoby:

rodzice (matka lub ojciec), z którym dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu,

opiekunem faktycznym dziecka

opiekunowie w rodzinie zastępczej,

osobie, która prowadzi rodzinny dom dziecka.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy nie przysługuje obywatelom Ukrainy ze statusem UKR, którzy przyjechali do Polski w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie nie przysługuje również gdy, dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Jakie są warunki przyznania świadczenia aktywny rodzić w pracy?

Świadczenie aktywny rodzic w pracy przysługuje osobom aktywnym zawodowo, czyli podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu:

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej,

wykonywania pracy nakładczej,

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

zgłoszenia do KRUS (rolnicy),

pracy w służbach mundurowych lub na podstawie stosunku służbowego.

Warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej

Kolejnym warunkiem jest uzyskiwanie przychodów przez oboje rodziców lub opiekunów w wysokości, od jakiego odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Przychód ten wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej).

Dodatkowo podstawa, od której opłacane są składki każdej z tych osób, musi wynosić przynajmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach, czyli korzystają z ulg takich jak: preferencyjne składki, ulga na start, mały ZUS plus, wymagana podstawa to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia.

Jeśli wnioskodawca samodzielnie wychowuje dziecko, to musi podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4300 zł.

Ile wynosi świadczenie aktywny rodzic w pracy?

Świadczenie aktywny rodzic w pracy jest częścią programu „Aktyw Rodzic”. Wprowadzone w tym roku wsparcie przysługuje na każde dziecko w wieku od ukończonego 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, czyli od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc. Przez ten czas rodzice będą otrzymywali co miesiąc 1500 zł wsparcia na zatrudnienie opiekunki.

Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

otrzymają 1900 zł miesięcznie.

Kto może zostać nianią? Co ze zgłoszeniem niani do ZUS?

Opiekunką malucha może zostać każda osoba wskazana przez rodziców, a więc babcia, dziadek, ciocia, sąsiadka lub zawodowa niania. Tu ustawodawca nie stawia żadnych warunków przed rodzicami.

Jeżeli rodzic zawrze z opiekunką umowę uaktywniającą i zgłosi ją w ZUS do ubezpieczeń społecznych, to budżet państwa sfinansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zawarcie umowy uaktywniającej z opiekunką lub opiekunem dziecka nie jest warunkiem do uzyskania świadczenia aktywny rodzic w pracy. Nikt też nie będzie sprawdzał ile dni w miesiącu czy w jakich godzinach faktycznie opiekunka zajmowała się dzieckiem. Ustawodawca kwestię grafiku opieki nad dzieckiem również pozostawił rodzicom.

Opieka naprzemienna: Który rodzic dostanie świadczenie aktywny rodzic w pracy?

Rodzice sprawujący opiekę naprzemienną muszą dołączyć do wniosku prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające ten fakt. Wówczas świadczenia aktywni rodzice w pracy ustala się każdemu z rodziców w połowie wysokości, czyli odpowiednio: 750 zł albo 950 zł miesięcznie.

Zaliczki i inne potrącenia od świadczenia aktywny rodzic

Od świadczenia aktywny rodzic w pracy nie pobiera się:

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

składek na ubezpieczenia społeczne,

składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie to nie podlega również egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Kiedy nie przysługuje świadczenie aktywni rodzice w pracy

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli: