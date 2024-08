Od kiedy będzie wypłacana renta wdowia?

Od 1 lipca 2025 r. do końca 2026 r. renta wdowia będzie początkowo wypłacana w wysokości 15% świadczenia emerytalno-rentowego zmarłego małżonka. Alternatywnie, jeśli wdowa lub wdowiec zdecyduje się na przejęcie pełnego świadczenia zmarłego, to dodatek wyniesie 15% własnego świadczenia. Od 1 stycznia 2027 roku świadczenie wzrośnie do 25%. Warto jednak pamiętać, że łączna suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Wnioski o wypłatę renty wdowiej będzie można składać od 1 stycznia 2025 roku, jednak pierwsze wypłaty planowane są na lipiec 2025 roku.

Renta wdowia - kontrowersyjne kryteria wiekowe

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów przepisów dotyczących renty wdowiej jest zróżnicowanie wieku, w którym wdowy i wdowcy mogą ubiegać się o to świadczenie. W obecnej wersji ustawy, aby móc skorzystać z renty wdowiej, wdowa musi mieć co najmniej 55 lat w momencie, gdy zmarł jej mąż, natomiast wdowiec musi osiągnąć wiek 60 lat w momencie śmierci żony. To zróżnicowanie wywołało falę krytyki i zapytania o możliwość wprowadzenia nowych, bardziej sprawiedliwych zasad.

Propozycje lat składkowych

W ostatnim czasie pojawiły się propozycje, aby renta wdowia była uzależniona nie tylko od wieku wdowy lub wdowca, ale od liczby lat składkowych zmarłego małżonka. Taki system mógłby być bardziej sprawiedliwy, ponieważ uwzględniałby wkład zmarłego w system emerytalny. Na przykład, renta wdowia mogłaby być przyznawana wtedy, gdy zmarły małżonek zgromadził co najmniej 20 lat składkowych. Tego typu zmiana mogłaby wyeliminować niesprawiedliwość związaną z różnicami wiekowymi między wdowami a wdowcami.