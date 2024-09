Ile kosztuje takie przedsięwzięcie? Średnio 2,5 tys. zł. Nawet jeśli nie masz teraz takich pieniędzy, możesz skorzystać z płatności odroczonej. A gdy brakuje gotówki po okresie odroczenia – możesz należność zamienić na kredyt.

Zaręcz się teraz, zapłać później

Rozwiązanie działa następująco: na etapie płatności za zakup u jubilera, klient pytany jest – czy to przez konsultanta, czy przez zautomatyzowany system w Internecie – jak chciałby zapłacić oraz czy jest zainteresowany ratami bądź płatnością odroczoną.

Jeśli tak, Comfino dopasowuje taką formę płatności, która najmniej obciąży jego portfel oraz historię kredytową.

Wśród opcji zapłaty Comfino dysponuje zarówno przelewami natychmiastowymi (w tym BLIK), jak również rozwiązaniami “kup teraz zapłać później” czy ratami 0 proc.

Dodać bowiem należy, że do niedawna rozwiązanie było dostępne w kilkudziesięciu salonach stacjonarnych Briju w całej Polsce, a teraz bramka płatności Comfino jest dostępna również online.

Pierścionek zaręczynowy za 2 500 złotych

Z dotychczasowych transakcji dokonanych poprzez Comfino w sklepach Briju wynika, że najchętniej kupowanym produktem na raty bądź poprzez płatność odroczoną są pierścionki zaręczynowe.

W tej kategorii zakupu najczęściej, co naturalne, dokonują mężczyźni (ponad 80 proc.), płacąc średnio 2 500 złotych.

Według najnowszej, 14. edycji raportu KPMG Rynek dóbr luksusowych w Polsce, wartość sprzedaży luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła 653 mln zł w 2023 roku. To wyraźne przekroczenie poziomu sprzedaży sprzed wybuchu pandemii.

Przewiduje się, że do 2028 roku rynek ten osiągnie roczną wartość 1,1 mld zł.

Autorzy raportu podkreślają, iż w okresie ekonomicznej niepewności na czoło stawki w luksusowej rywalizacji wysuwają się przede wszystkim dobra takie jak biżuteria, która jest jednocześnie uznawana za rodzaj inwestycji.

Potwierdzają to tegoroczne, rekordowe wartości cen złota, jak również fakt, że w pierwszym półroczu polski NBP kupił najwięcej tego kruszcu na świecie.

Marta Walasińska z BRIJU1920 Limited dodaje, że według raportu opublikowanego przez Euromonitor, polski rynek jubilerski charakteryzuje się silnym naciskiem na integrację tradycyjnych metod sprzedaży z nowoczesnymi kanałami online, a jego dalszy wzrost jest prognozowany dzięki rosnącej popularności zakupów online oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Chodzi o takie jak technologie rozszerzonej rzeczywistości (AR) czy zaawansowane systemy płatności. Cieszymy się, że jesteśmy na tym polu aktywnym graczem i wyznaczamy najnowocześniejsze standardy obsługi klienta. Elementem tego jest współpraca z Briju i holistczne wdrożenie fintechowego rozwiązania Comfino – dodaje Marta Walasińska z BRIJU1920 Limited.

Według danych Comfino z raportu Płatności ratalne i odroczone 2023/24, płatności ratalne są najpopularniejsze w kategorii produktów zdrowie i uroda, a średnia wartość zakupu przy tej metodzie wynosi niespełna 3,1 tys. zł.

Płatności typu kup teraz, zapłać później przeważają w przypadku tańszych produktów i kształtują się na poziomie 204 zł. W przypadku płatności odroczonych, średnia wartość koszyka jest największa dla produktów z kategorii Moda.