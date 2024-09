Im więcej czasu poświęcamy na pracę lub obowiązki domowe, tym mniej pozostaje nam czasu na regenerację i sen. Ta niepokojąca zależność rzuca światło na coraz bardziej palący problem niewystarczającej ilości snu.

Czterodniowy tydzień pracy: pracownicy zmęczeni cierpią na bezsenność

Polacy słyną z pracowitości, lecz często nadmiar obowiązków zawodowych przynosi więcej szkód niż korzyści. Według danych Eurostatu z 2023 roku, przeciętny obywatel Unii Europejskiej spędza 37,5 godziny tygodniowo w pracy, a Polska zajmuje w tym zestawieniu drugie miejsce. Są to niepokojące statystyki, ponieważ wskazują one na rosnący trend nadmiernej pracy, który negatywnie wpływa na jakość życia oraz zdrowie.

Polacy średnio przepracowują 40,4 godziny tygodniowo, co przewyższa tylko Grecję, gdzie tygodniowo pracuje się 41 godzin. Najkrócej zaś pracują Holendrzy, Niemcy i Duńczycy.

Długie godziny pracy, systemy zmianowe i ciągły stres związany z obowiązkami zawodowymi stanowią główne czynniki prowadzące do chronicznego braku snu wśród Polaków aktywnych zawodowo.

Liczby są bezwzględne i wskazują na to, że Polacy są narodem ludzi zmęczonych. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research ankietowani mieli odpowiedzieć, czy mają problemy z zasypianiem. Aż 62,6% badanych stwierdziło, że się nie wysypia a ich sen jest regularnie zakłócany.

Zaledwie siedem do ośmiu godzin – tyle czasu każdej nocy powinniśmy poświęcać na sen, przy czym warto również zadbać o jego jakość. Mimo to, szczególnie wśród młodych dorosłych, których sen jest szczególnie zagrożony w obliczu rosnącego tempa życia i presji zawodowej, problem ten nabiera coraz większego znaczenia.

Badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Emma ujawnia, że jedynie 37,4% Polaków wysypia się wystarczająco. Jednakże, skąd bierze się ten niedobór snu?

Czterodniowy tydzień pracy: przyczyny zmęczenia Polaków to praca i pieniądze

Praca i finanse znacząco wpływają na poziom zmęczenia w społeczeństwie. Pogorszenie tego stanu częściowo wynika z trudnej sytuacji ekonomicznej Polaków.

Coraz więcej osób martwi się sprawami zawodowymi, pomimo stosunkowo niskiego bezrobocia. Ludzie zmagają się z rosnącymi cenami w sklepach oraz stałymi zobowiązaniami finansowymi, co wymusza pracę od wczesnych poranków do późnych godzin nocnych, aby związać koniec z końcem.

Brak odpowiedniego wypoczynku staje się coraz bardziej powszechny. Dodatkowo, obecna sytuacja komplikuje się z powodu wysokiej inflacji, która negatywnie wpływa na jakość snu Polaków, bardziej niż niegdyś sama pandemia. Wiele firm zbankrutowało, a zwykli obywatele obawiają się o swoje zatrudnienie.

Polacy coraz bardziej uzależniają jakość swojego snu od sytuacji finansowej. W przeprowadzonym badaniu, aż 15,8% respondentów wskazało, że ich trudności ze snem wynikają z kłopotów finansowych.

Ponadto, 16,4% ankietowanych przyznało, że ich sen cierpi z powodu nadmiernego obciążenia zawodowego. Nadmierna ilość pracy i ciągłe myślenie o problemach finansowych generują wysoki poziom stresu, który utrudnia zasypianie i prowadzi do przerywanego snu.

Dodatkowo, w obliczu presji zawodowej i obaw o stabilność finansową, wielu Polaków może doświadczać nadmiernej aktywności umysłowej przed snem, co utrudnia relaksację i osiągnięcie głębokiego snu.

Czterodniowy tydzień pracy: Polacy wśród najbardziej zmęczonych pracowników w Europie

Firmy często nie podejmują wystarczających działań dla przepracowanych pracowników. Te, które podejmują inicjatywy, często skupiają się głównie na dobrostanie pracowników i wprowadzają strategie związane z wellbeing oraz nowe pakiety benefitów. Niestety, to często niewystarczające. Firmy mają różne podejścia do dbania o dobrostan pracowników, ale wiele z nich skupia się głównie na działaniach takich jak owocowe czwartki, zajęcia jogi czy zdrowe przekąski. Jednakże, te działania często stanowią jedynie leczenie symptomów, a nie eliminację źródła problemu.

Działania firmy w obszarze dobrostanu pracowników powinny obejmować świadomość, zdrowie, relacje, miejsce pracy, procesy i systemy oraz kulturę organizacyjną. Nawet jeśli spojrzymy na problem zmęczenia pracowników z perspektywy tego modelu, to nadal większość firm wdraża działania, które są niewystarczające.

Najbardziej efektywnym narzędziem wsparcia dla pracowników w odpoczynku jest dbanie o zrównoważone środowisko pracy oraz implementacja codziennych praktyk i zasad organizacji pracy, które eliminują przyczyny zmęczenia, a nie tylko łagodzą jego skutki.

Pracownik i brak snu: jak sobie z tym poradzić

Brak snu to poważny problem, który może znacznie wpłynąć na naszą wydajność i samopoczucie w miejscu pracy.

Eksperci z Emma podają kilka strategii, które mogą pomóc radzić sobie z tym wyzwaniem. Ważne, by zadbać o regularny harmonogram snu, stawiając na stałe godziny kładzenia się spać i wstawania, nawet jeśli jesteśmy bardzo zajęci. Ważne jest również stworzenie odpowiedniego środowiska do snu - ciche, ciemne i komfortowe miejsce, w którym możemy się zrelaksować i zasnąć. Unikajmy spożywania kofeiny i ciężkich posiłków przed snem, ponieważ mogą one utrudnić zasypianie.

Ćwiczenia fizyczne mogą być pomocne w redukcji stresu i poprawie jakości snu, ale najlepiej wykonywać je kilka godzin przed snem, aby organizm miał czas na uspokojenie się przed pójściem spać. Ważne jest także zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym, aby nie poświęcać całego czasu tylko na obowiązki zawodowe. Warto również otwarcie porozmawiać z pracodawcą, kiedy czujemy, że godziny pracy przeciągają się, a obowiązki stają się przytłaczające. Taka komunikacja może prowadzić do znalezienia rozwiązań, które zapewnią odpowiednie warunki do regeneracji.

Jeśli jednak problemy ze snem są chroniczne i znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z lekarzem, który może zdiagnozować przyczyny bezsenności i zaproponować odpowiednie leczenie lub terapię.