Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, zwane również dodatkiem strażackim, jest przyznawane emerytom, którzy przez lata pełnili służbę jako strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) lub ratownicy górscy. Jest to comiesięczny dodatek do emerytury, który ma na celu docenienie lat służby i poświęcenia na rzecz ratowania życia i mienia innych.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2024 roku?

Świadczenie ratownicze jest waloryzowane co roku. Od 1 marca 2024 roku jego wysokość wynosi 258 zł miesięcznie, co daje łącznie 3 096 zł rocznie. Kwota ta nie zależy od wysokości emerytury podstawowej ani od innych świadczeń, co oznacza, że jest przyznawana niezależnie od poziomu dochodów emeryta. Co ważne, dodatek jest wypłacany regularnie co miesiąc i jest przyznawany dożywotnio.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, należy spełnić kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim świadczenie przysługuje osobom, które:

Są emerytami - świadczenie przysługuje osobom, które zakończyły aktywną służbę i przeszły na emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny (mężczyźni muszą mieć co najmniej 65 lat, a kobiety 60 lat).

Były aktywnymi członkami OSP lub ratownikami górskimi.

Posiadają odpowiedni staż służby - mężczyźni muszą udokumentować 25 lat służby, a kobiety 20 lat. Ważnym wymogiem jest udział przynajmniej w jednej akcji ratowniczej rocznie przez ten okres.

Uczestniczyły w akcjach ratowniczych - konieczne jest udokumentowanie udziału w co najmniej jednej akcji ratowniczej rocznie w trakcie całej służby.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Aby ubiegać się o dodatek ratowniczy, należy złożyć wniosek do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP). W przypadku ratowników górskich, wniosek składa się do naczelnika GOPR lub TOPR. Konieczne jest przy tym udokumentowanie uczestnictwa w akcjach ratowniczych, a także potwierdzenie odpowiedniego stażu służby. Jeśli służba była pełniona przed 2012 rokiem należy dołączyć pisemne oświadczenie trzech świadków.

Dlaczego warto złożyć wniosek?

Dla wielu emerytów nawet niewielki dodatek może znacząco poprawić sytuację finansową. Miesięczne 258 zł, wypłacane dożywotnio, to nie tylko forma docenienia lat ciężkiej pracy, ale także realna pomoc w domowym budżecie.