Ulotki i gazetki promocyjne marketów przez lata zaśmiecały nasze skrzynki pocztowe, ale jednak po latach narzekań, wielu Polaków przyzwyczaiło się do sięgania po zbliżające się oferty handlowe największych sklepów. A chociaż te same materiały dostępne są w sieci, to jednak podrzucony pod drzwi papierowy egzemplarz wręcz zmuszał do jego przejrzenia.

Znana sieć marketów rezygnuje z papierowych gazetek promocyjnych

A teraz właśnie ta era się kończy, co potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską jedna z większych polskich sieci handlowych – Kaufland. Biuro prasowe spółki przyznało, że chociaż z papieru nie rezygnuje w stu procentach, to jednak ograniczy dystrybucję swych gazetek, które nie będą już dostarczane do skrzynek pocztowych klientów.

„Chcielibyśmy poinformować, że w związku z koniecznością dostosowania naszych działań do współczesnych wyzwań biznesowych oraz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, została podjęta decyzja o ograniczeniu druku i masowej dystrybucji gazetek promocyjnych firmy Kaufland” – poinformowała WP sieć Kaufland.

Decyzja ta ma być powodowana chęcią zadbania o ekologię i wdrożenia bardziej „efektywnego zarządzania kosztami”. Nie oznacza to jednak, że gazetek promocyjnych w ogóle nie będzie. Te nadal będzie można wziąć do domu podczas wizyty w markecie, albo skorzystać z marketowej aplikacji.

Nie tylko Kaufland. W jego ślady idzie francuska sieć marketów

Okazuje się, że rezygnacja z papierowej formy promocji to nie tylko domena właściciela niemieckiej sieci sklepów. W jego ślady zamierzają pójść też Francuzi z Carrefoura, choć na razie decyzję swą odnoszą jedynie do francuskiej sieci sklepów. Jak informuje portal retaildetail.eu, decyzja ta związana jest z koniecznością walki z papierowymi odpadami. Jak wyjawił prezes Carrefour, Alexandre Bompard, rezygnacja z papierowej wersji gazetek promocyjnych pozwoli rocznie zaoszczędzić 15 tysięcy ton papieru, a pozyskane w ten sposób pieniądze posłużyć mają do obniżenia cen w sklepach.

Podobną decyzję już w 2023 roku podjęła francuska sieć E.Leclerc.