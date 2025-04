Kończy się czas na złożenie rozliczenia rocznego. To zabierz ze sobą idąc do ZUS

Okres rocznych rozliczeń podatkowych zbliża się do końca. Tymczasem wielu podatników nie złożyło jeszcze zeznania podatkowego. Dotyczy to między innymi osób, które miały otrzymać niezbędne informacje podatkowe od ZUS. Chodzi o prawie 10,5 mln osób, które w 2024 roku pobierały świadczenia z ZUS. W przeważającej większości chodzi w tym wypadku o emerytów i rencistów, jednak informacje od ZUS otrzymają również osoby pobierające np. zasiłek macierzyński, czy zasiłek chorobowy. Do końca lutego 2025 roku powinny one były otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11. Jednak do wielu osób te formularze nie dotarły, co sprawia, że jeśli chcą one dokonać samodzielnie rozliczenia z urzędem skarbowym, to nie mają takiej możliwości. Dlaczego tak jest, skoro termin na przesłanie rozliczeń już minął? Jak wskazuje ZUS, najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że w informacjach ZUS znajduje się nieaktualny adres świadczeniobiorcy. Co zrobić w takiej sytuacji? Szczególnie teraz, gdy czasu na dokonanie rozliczenia jest już mało? Najłatwiej oczywiście wydrukować dokument z poziomu indywidualnego konta PUE ZUS, jednak w przypadku seniorów nie zawsze jest to możliwe. Należy więc w takiej sytuacji udać się do dowolnej placówki ZUS i poprosić o wydanie duplikatu przesłanej informacji. Aby było to możliwe, trzeba przestawić dowód osobisty lub inny dokument, który pozwoli na zweryfikowanie tożsamości świadczeniobiorcy.

Kto w 2025 roku musi złożyć rozliczenie roczne PIT?

Przypomnijmy, że osoby, które otrzymały (lub powinny otrzymać) od ZUS PIT-40A, czyli emeryci, renciści oraz osoby korzystające ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, jednak mogą to zrobić, jeśli chcą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń podatkowych.

Informacja PIT-11A trafiła (lub powinna trafić) m.in. do osób, które pobierały zasiłek chorobowy czy macierzyński, a PIT-11 do osób, które np. pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej, czy alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS. Co istotne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. To właśnie te osoby otrzymały PIT-11A. Te osoby mogą samodzielnie złożyć roczne rozliczenie podatku dochodowego o osób fizycznych, ale mogą też poczekać do 30 kwietnia, aby urząd po prostu zaakceptował rozliczenie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Przypomnijmy, że nawet jeśli świadczeniobiorcy nie planują skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, to każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku, gdy chce zrobić to po raz pierwszy lub chciałby wybrać inną organizację niż w roku poprzednim, to należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP. Jeśli chce przekazać pieniądze dla tej samej organizacji co w poprzednim roku, nie musi składać dodatkowej informacji w tym zakresie.