Budżety seniorów to te, które najgorzej radzą sobie w trudnych czasach. Pole do wprowadzenia w nich zmian na plus jest zawsze znacznie mniejsze, niż w przypadku budżetów osób aktywnych zawodowo. To dlatego możliwość uzyskania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń od państwa ma w przypadku tych osób szczególnie duże znaczenie.

Reklama

Najbliżsi przejmą świadczenie dla seniora po jego śmierci

Ceny energii w Polsce ciągle rosną i stają się jednym z bardziej istotnych obciążeń finansowych dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Bo choć postępujący rozwój i powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju urządzeń gospodarstwa domowego czyni naszą codzienność łatwiejszą, to jednocześnie sprawa, że rachunki, które musimy co miesiąc płacić, są coraz wyższe. Odpowiedzią na te problemy miała być fotowoltaika, jednak po krótkim czasie szybkiego wzrostu jej popularności, nadszedł czas wielu wątpliwości i rozżalenia. Co chwilę słyszymy o zmianach niekorzystnych dla prosumentów – czy to związanych z dofinansowaniem inwestycji w OZE, z systemem rozliczeń, czy z opodatkowaniem. W tym kontekście nie dziwi to, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju dofinansowania do cen prądu, z których od pewnego czasu mogą korzystać określone grupy odbiorców. Jedną z nich są emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach, którzy mają prawo do ryczałtu energetycznego w wysokości ponad 300 zł. Z regulacji tej jasno wynika, że uprawnienie do tego świadczenia można w pewnym sensie dziedziczyć. Nie chodzi tu jednak o dziedziczenie w rozumieniu prawa cywilnego, a o zapewnienie wsparcia osobom najbliższym dla tej szczególnej grupy emerytów, również po ich śmierci.

Na gruncie obowiązujących przepisów ryczałt energetyczny przysługuje: kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym terminie

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek (ZUS-ERK). Załącza się do niego:

1. decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),

2. zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

3. zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Nie ma określonego terminu na złożenie tego wniosku, co oznacza, że można złożyć go w każdym czasie. Od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia wypłacanego z tego tytułu to 312,71 złotych. Taka właśnie kwota trafia na konta uprawnionych osób, bo co istotne, ryczałt nie podlega opodatkowaniu, a więc przyznane świadczenie nie jest przed wypłatą pomniejszane.