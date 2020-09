"Poniedziałkowa sesja może wnieść trochę więcej optymizmu na najbliższe dwa tygodnie. Należy pamiętać, że za dwa tygodnie wygasają kontrakty terminowe, a to zazwyczaj jest istotny dzień dla rynków. Poniedziałkowe odbicie z dna wyznaczonego w piątek, może mieć większy zasięg niż tylko dzisiejsze wzrosty o 0,84 proc. na WIG20, czy 0,58 proc. na WIG. Kluczowe dla kolejnych sesji na GPW będą humory, w jakich wrócą na swój rynek akcji amerykańscy inwestorzy" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

"Choć poniedziałkowa sesja nie została podparta silnym obrotem, możemy znaleźć spółki, które dały dobrze zarobić. Przede wszystkim jest to JSW. Ta siła JSW wynikała z informacji, że węgiel koksujący został utrzymany na liście surowców strategicznych, opublikowanej przez Komisję Europejską" - dodał.

Jego zdaniem nadal największym hamulcem dla warszawskiej giełdy jest sektor bankowy oraz paliwowy.

"Jednak fundamentalnie aż tak duże spadki sektora paliwowego są nieuzasadnione" - powiedział.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 wzrósł o 0,84 proc. do 1.772,85 pkt., WIG zwyżkował 0,58 proc. do 50.815,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,58 proc. do 3.651,09 pkt., a sWIG80 stracił ok. 1 proc. do 14.362,58 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 616 mln zł, z czego 381 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Biomedu-Lublin (76 mln zł) oraz KGHM (76 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 2 proc. Ze względu na Święto Pracy w USA nie odbywa się w poniedziałek sesja na amerykańskich parkietach.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję nad kreską. Najwięcej na wartości zyskał WIG-motoryzacja (4,68 proc.) oraz WIG-górnictwo (3,28 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły spółki z sektora leków (-6,63 proc.).

Indeks krajowych blue chipów został zdominowany przez akcje JSW, których kurs wzrósł aż o ok. 34 proc.

"Przyczyn stojących za wzrostem kursu JSW jest kilka. Głównym czynnikiem jest informacja z ubiegłego tygodnia, że węgiel koksujący został utrzymany na liście surowców strategicznych. Surowiec wydobywany przez JSW był już na tej liście, jednak istniało ryzyko, że zostanie z niej zdjęty. Wiązałoby się to ze znacznym ograniczeniem możliwości finansowania działalności spółki. Coraz więcej instytucji i banków nie chce finansować działalności związanej z węglem, i tak właśnie zaczęłyby postrzegać węgiel koksujący. JSW, które od 2022 roku będzie jedynym producentem tego surowca w Europie, jest tutaj na dobrej pozycji" – powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Jakub Szkopek.

Poza JSW, najwięcej w WIG20 poszły do góry kursy Lotosu (ok. 3 proc.) oraz CD Projektu (2 proc.).

W WIG20 najbardziej pod kreską znalazły się akcje mBanku. Po spadku o 0,94 proc. do 179,3 zł akcje banku są na swoich tegorocznych minimach i notują poziomy widziane ostatnio w lipcu 2009 r.

W mWIG40 w poniedziałek najmocniej zwyżkowały akcje Inter Cars - trzeba było za nie zapłacić 274 zł, w górę o 8,3 proc. Tym samym spółka poprawiła swoje tegoroczne maksima.

O 3,83 proc. do 15,74 zł zyskał Eurocash. DM BDM 7 września wydał, w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, rekomendację "kupuj" dla Eurocashu, z ceną docelową 20,1 zł.

Swoje historyczne rekordy pobiła Grupa Kęty - w poniedziałek akcje spółki zwiększyły swoją wartość o 3,13 proc. do 494 zł za akcję.

Z indeksu średnich spółek najmocniej straciły akcje Biomedu-Lublin (-16,61 proc.), które zniżkowały po raz trzeci z rzędu. Handlowi na akcjach medycznej spółki towarzyszyły największe obroty na rynku.

W sWIG80 liderem wzrostów było Rafako. Spółka po 8 sesjach z rzędu bez wzrostów, w poniedziałek zyskała 18,14 proc.

Swoje tegoroczne maksima poprawił Mirbud - w górę o 9,29 proc. do 2,47 zł.

O 7 proc. podrożały akcje Forte. Po sesji w piątek MaForm Holding wezwał do sprzedaży 8.030.418 akcji Forte, stanowiących 33,6 proc. głosów na WZ spółki. Akcje mają być kupowane w wezwaniu po 27,2 zł za walor. W wyniku wezwania MaForm Holding - posiadający obecnie 32,4 proc. akcji Forte - zamierza zwiększyć udział w akcjonariacie spółki do nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Z indeksu małych spółek najmocniej stracił w poniedziałek Cormay (-20,54 proc.), który podał w raporcie, że w I półroczu 2020 r. miał 6,8 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej.

Mocno zniżkował też m.in. Torpol - w dół o 7,85 proc. W sprawozdaniu zarządu podano, że portfel zamówień grupy ma obecnie wartość 2,41 mld zł. W raporcie za pierwsze półrocze 2020 roku Torpol podał, że zysk netto w tym okresie wyniósł 13,9 mln zł i był zgodny z szacunkami z końca sierpnia.